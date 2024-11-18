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Дипломат назвала применение БПЛА по гражданским осознанной политикой Киева
Дипломат назвала применение БПЛА по гражданским осознанной политикой Киева - РИА Новости, 18.11.2024
Дипломат назвала применение БПЛА по гражданским осознанной политикой Киева
Применение Киевом БПЛА по гражданским - это не отдельные трагические ошибки, а осознанная политика украинского государства, использование методов террора... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T07:22
2024-11-18T07:22
2024-11-18T07:22
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ВЕНА, 18 ноя - РИА Новости. Применение Киевом БПЛА по гражданским - это не отдельные трагические ошибки, а осознанная политика украинского государства, использование методов террора киевским режимом абсолютно неприемлемо, и Москва будет им решительно противодействовать, заявила в своей статье для РИА Новости исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Из складывающейся ситуации напрашивается единственно возможный вывод: террористическое использование Киевом БПЛА – это не отдельные трагические ошибки, а осознанная политика украинского государства. Как ещё можно назвать наведение прицела на мирных жителей, включая детей, или удары с помощью БПЛА по опасным и общественно значимым объектам при полном понимании своих действий и их последствий?" - отметила она. По словам Ждановой, очевидно, что против РФ и ее граждан украинскими властями развязана широкомасштабная террористическая война, которая активно поддерживается государствами – членами НАТО. Дипломат добавила, что использование методов террора абсолютно неприемлемо. "Мы продолжим им решительно противодействовать", - заключила она
https://ria.ru/20241118/zapad-1984309888.html
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в мире, украина, россия, юлия жданова, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Юлия Жданова, НАТО
Дипломат назвала применение БПЛА по гражданским осознанной политикой Киева
Жданова: Россия будет целенаправленно бороться с террором гражданских Киевом
ВЕНА, 18 ноя - РИА Новости. Применение Киевом БПЛА по гражданским - это не отдельные трагические ошибки, а осознанная политика украинского государства, использование методов террора киевским режимом абсолютно неприемлемо, и Москва будет им решительно противодействовать, заявила в своей статье для РИА Новости исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Из складывающейся ситуации напрашивается единственно возможный вывод: террористическое использование Киевом БПЛА – это не отдельные трагические ошибки, а осознанная политика украинского государства. Как ещё можно назвать наведение прицела на мирных жителей, включая детей, или удары с помощью БПЛА по опасным и общественно значимым объектам при полном понимании своих действий и их последствий?" - отметила она.
По словам Ждановой, очевидно, что против РФ и ее граждан украинскими властями развязана широкомасштабная террористическая война, которая активно поддерживается государствами – членами НАТО
.
Дипломат добавила, что использование методов террора абсолютно неприемлемо.
"Мы продолжим им решительно противодействовать", - заключила она