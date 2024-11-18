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Москва не удивится причастности Запада к ударам по АЭС, заявила дипломат
Москва не удивится причастности Запада к ударам по АЭС, заявила дипломат - РИА Новости, 18.11.2024
Москва не удивится причастности Запада к ударам по АЭС, заявила дипломат
Москва не удивится, если выяснит, что удары БПЛА по Запорожской и Курской АЭС происходили с подачи западных кураторов, заявила в статье для РИА Новости... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T05:37
2024-11-18T05:37
2024-11-18T05:37
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ВЕНА, 18 ноя - РИА Новости. Москва не удивится, если выяснит, что удары БПЛА по Запорожской и Курской АЭС происходили с подачи западных кураторов, заявила в статье для РИА Новости исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Многочисленные факты ударов БПЛА по Запорожской и Курской АЭС, имеющиеся в нашем распоряжении, также являются неопровержимыми доказательствами террористического ведения боевых действий со стороны ВСУ. Не удивимся, если и это все происходит с подачи так называемых западных кураторов", - отметила Жданова. По ее словам, "достаточно сказать, что в прошлом году рухнувший недалеко от склада с ядерными отходами Курской АЭС украинский БПЛА был заряжен американской пластиковой взрывчаткой С-4".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, вена, юлия жданова, курская аэс, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вена, Юлия Жданова, Курская АЭС, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Москва не удивится причастности Запада к ударам по АЭС, заявила дипломат
Жданова: Москва не удивится, если удары по ЗАЭС происходят с подачи Запада