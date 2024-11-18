https://ria.ru/20241118/zhdanova-1984313080.html

Москва не удивится причастности Запада к ударам по АЭС, заявила дипломат

Москва не удивится причастности Запада к ударам по АЭС, заявила дипломат - РИА Новости, 18.11.2024

Москва не удивится причастности Запада к ударам по АЭС, заявила дипломат

Москва не удивится, если выяснит, что удары БПЛА по Запорожской и Курской АЭС происходили с подачи западных кураторов, заявила в статье для РИА Новости... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T05:37

2024-11-18T05:37

2024-11-18T05:37

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вена

юлия жданова

курская аэс

запорожская аэс

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975477879_0:215:1280:935_1920x0_80_0_0_8f27f0255325be805ea3f15a74340337.jpg

ВЕНА, 18 ноя - РИА Новости. Москва не удивится, если выяснит, что удары БПЛА по Запорожской и Курской АЭС происходили с подачи западных кураторов, заявила в статье для РИА Новости исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Многочисленные факты ударов БПЛА по Запорожской и Курской АЭС, имеющиеся в нашем распоряжении, также являются неопровержимыми доказательствами террористического ведения боевых действий со стороны ВСУ. Не удивимся, если и это все происходит с подачи так называемых западных кураторов", - отметила Жданова. По ее словам, "достаточно сказать, что в прошлом году рухнувший недалеко от склада с ядерными отходами Курской АЭС украинский БПЛА был заряжен американской пластиковой взрывчаткой С-4".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, вена, юлия жданова, курская аэс, запорожская аэс, вооруженные силы украины