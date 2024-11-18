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Москва не удивится причастности Запада к ударам по АЭС, заявила дипломат - РИА Новости, 18.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:37 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/zhdanova-1984313080.html
Москва не удивится причастности Запада к ударам по АЭС, заявила дипломат
Москва не удивится причастности Запада к ударам по АЭС, заявила дипломат - РИА Новости, 18.11.2024
Москва не удивится причастности Запада к ударам по АЭС, заявила дипломат
Москва не удивится, если выяснит, что удары БПЛА по Запорожской и Курской АЭС происходили с подачи западных кураторов, заявила в статье для РИА Новости... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T05:37
2024-11-18T05:37
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вена
юлия жданова
курская аэс
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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ВЕНА, 18 ноя - РИА Новости. Москва не удивится, если выяснит, что удары БПЛА по Запорожской и Курской АЭС происходили с подачи западных кураторов, заявила в статье для РИА Новости исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Многочисленные факты ударов БПЛА по Запорожской и Курской АЭС, имеющиеся в нашем распоряжении, также являются неопровержимыми доказательствами террористического ведения боевых действий со стороны ВСУ. Не удивимся, если и это все происходит с подачи так называемых западных кураторов", - отметила Жданова. По ее словам, "достаточно сказать, что в прошлом году рухнувший недалеко от склада с ядерными отходами Курской АЭС украинский БПЛА был заряжен американской пластиковой взрывчаткой С-4".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, вена, юлия жданова, курская аэс, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вена, Юлия Жданова, Курская АЭС, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Москва не удивится причастности Запада к ударам по АЭС, заявила дипломат

Жданова: Москва не удивится, если удары по ЗАЭС происходят с подачи Запада

© Фото : ЗАЭС. Официально/TelegramИнспекторы МАГАТЭ знакомятся с последствиями удара по подстанции "Радуга" на ЗАЭС
Инспекторы МАГАТЭ знакомятся с последствиями удара по подстанции Радуга на ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : ЗАЭС. Официально/Telegram
Инспекторы МАГАТЭ знакомятся с последствиями удара по подстанции "Радуга" на ЗАЭС. Архивное фото
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ВЕНА, 18 ноя - РИА Новости. Москва не удивится, если выяснит, что удары БПЛА по Запорожской и Курской АЭС происходили с подачи западных кураторов, заявила в статье для РИА Новости исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Многочисленные факты ударов БПЛА по Запорожской и Курской АЭС, имеющиеся в нашем распоряжении, также являются неопровержимыми доказательствами террористического ведения боевых действий со стороны ВСУ. Не удивимся, если и это все происходит с подачи так называемых западных кураторов", - отметила Жданова.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По ее словам, "достаточно сказать, что в прошлом году рухнувший недалеко от склада с ядерными отходами Курской АЭС украинский БПЛА был заряжен американской пластиковой взрывчаткой С-4".
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВенаЮлия ЖдановаКурская АЭСЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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