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СМИ: союзники Киева подталкивают Зеленского к переговорам - РИА Новости, 18.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:44 18.11.2024 (обновлено: 07:46 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/zelenskiy-1984319870.html
СМИ: союзники Киева подталкивают Зеленского к переговорам
СМИ: союзники Киева подталкивают Зеленского к переговорам - РИА Новости, 18.11.2024
СМИ: союзники Киева подталкивают Зеленского к переговорам
Агентство Блумберг передает со ссылкой на источники, что союзники Киева все больше признают тот факт, что Владимиру Зеленскому придется пойти на компромисс с РФ РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T07:44
2024-11-18T07:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Агентство Блумберг передает со ссылкой на источники, что союзники Киева все больше признают тот факт, что Владимиру Зеленскому придется пойти на компромисс с РФ и подталкивают его к рассмотрению новых способов привлечения РФ к столу переговоров. Как сообщает агентство, союзники Киева, якобы стремящиеся положить конец боевым действиям на Украине, подталкивают Владимира Зеленского к рассмотрению новых способов привлечь Россию за стол переговоров. "Два европейских чиновника заявили, что увеличивается признание того факта, что Зеленскому придется пойти на компромисс с Путиным", - говорится в материале Блумберг. "Внезапные" требования союзников Киева к урегулированию конфликта, как пишет агентство, свидетельствуют о том, что они пытаются опередить возвращение в Белый дом победившего на выборах в США Дональда Трампа и возможность "резкого сокращения поддержки со стороны США". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20241118/bayden-1984315839.html
https://ria.ru/20241118/atacms-1984312698.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
СМИ: союзники Киева подталкивают Зеленского к переговорам

Блумберг: союзники Киева признают, что Зеленскому придется идти на компромисс

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Агентство Блумберг передает со ссылкой на источники, что союзники Киева все больше признают тот факт, что Владимиру Зеленскому придется пойти на компромисс с РФ и подталкивают его к рассмотрению новых способов привлечения РФ к столу переговоров.
Как сообщает агентство, союзники Киева, якобы стремящиеся положить конец боевым действиям на Украине, подталкивают Владимира Зеленского к рассмотрению новых способов привлечь Россию за стол переговоров.
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"Два европейских чиновника заявили, что увеличивается признание того факта, что Зеленскому придется пойти на компромисс с Путиным", - говорится в материале Блумберг.
"Внезапные" требования союзников Киева к урегулированию конфликта, как пишет агентство, свидетельствуют о том, что они пытаются опередить возвращение в Белый дом победившего на выборах в США Дональда Трампа и возможность "резкого сокращения поддержки со стороны США".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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