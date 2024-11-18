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Зеленский валяет дурака, думая, что Трамп не заметит, заявил Медведчук - РИА Новости, 18.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 18.11.2024 (обновлено: 15:08 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/zelenskij-1984376684.html
Зеленский валяет дурака, думая, что Трамп не заметит, заявил Медведчук
Зеленский валяет дурака, думая, что Трамп не заметит, заявил Медведчук - РИА Новости, 18.11.2024
Зеленский валяет дурака, думая, что Трамп не заметит, заявил Медведчук
После победы Дональда Трампа на выборах президента США Владимир Зеленский продолжает валять дурака и делает вид, что может диктовать Вашингтону условия, заявил... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T13:16
2024-11-18T15:08
специальная военная операция на украине
в мире
вашингтон (штат)
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
виктор медведчук
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. После победы Дональда Трампа на выборах президента США Владимир Зеленский продолжает валять дурака и делает вид, что может диктовать Вашингтону условия, заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения.&quot;С победой Дональда Трампа на выборах режим Зеленского как ни в чем не бывало продолжает заниматься тем, чем занимался всегда, а именно: валяет дурака. Казалось бы, глупо, ан нет, Зеленский валяет дурака с самого начала, как пришел во власть, и это давало определенные результаты. &lt;…&gt; Любимое занятие нелегитимного украинского президента — пообещать и не выполнить. И расчет на то, что Трамп там, за океаном, не заметит&quot;, — написал он.По мнению Медведчука, Зеленский пытается оставить Запад в неудобном положении и диктовать ему условия. А советник офиса Зеленского Михаил Подоляк уже начал указывать, как именно должен поступать будущий глава Белого дома, исходя из понятного только Киеву "политического прагматизма", отметил политик."Зеленский убежден, что Трамп и его команда гораздо ниже его уровня. &lt;…&gt; И у Зеленского теплится надежда, что &lt;…&gt; его еще надо будет учить жизни", — добавил он. Но как только начнется многосторонний диалог, инфантилизм и некомпетентность Зеленского немедленно выйдут наружу, поэтому любой диалог необычайно важен для мировой разрядки, убежден Медведчук.
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в мире, вашингтон (штат), сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, выборы президента сша — 2024
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вашингтон (штат), США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь, Выборы президента США — 2024
Зеленский валяет дурака, думая, что Трамп не заметит, заявил Медведчук

Медведчук: Зеленский валяет дурака, рассчитывая на то, что Трамп не заметит

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. После победы Дональда Трампа на выборах президента США Владимир Зеленский продолжает валять дурака и делает вид, что может диктовать Вашингтону условия, заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения.
«

"С победой Дональда Трампа на выборах режим Зеленского как ни в чем не бывало продолжает заниматься тем, чем занимался всегда, а именно: валяет дурака. Казалось бы, глупо, ан нет, Зеленский валяет дурака с самого начала, как пришел во власть, и это давало определенные результаты. <…> Любимое занятие нелегитимного украинского президента — пообещать и не выполнить. И расчет на то, что Трамп там, за океаном, не заметит", — написал он.

По мнению Медведчука, Зеленский пытается оставить Запад в неудобном положении и диктовать ему условия. А советник офиса Зеленского Михаил Подоляк уже начал указывать, как именно должен поступать будущий глава Белого дома, исходя из понятного только Киеву "политического прагматизма", отметил политик.
"Зеленский убежден, что Трамп и его команда гораздо ниже его уровня. <…> И у Зеленского теплится надежда, что <…> его еще надо будет учить жизни", — добавил он.
Но как только начнется многосторонний диалог, инфантилизм и некомпетентность Зеленского немедленно выйдут наружу, поэтому любой диалог необычайно важен для мировой разрядки, убежден Медведчук.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Трамп готов дорого продать Украину
14 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВашингтон (штат)СШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизньВыборы президента США — 2024
 
 
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