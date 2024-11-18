https://ria.ru/20241118/zelenskij-1984376684.html

Зеленский валяет дурака, думая, что Трамп не заметит, заявил Медведчук

Зеленский валяет дурака, думая, что Трамп не заметит, заявил Медведчук - РИА Новости, 18.11.2024

Зеленский валяет дурака, думая, что Трамп не заметит, заявил Медведчук

После победы Дональда Трампа на выборах президента США Владимир Зеленский продолжает валять дурака и делает вид, что может диктовать Вашингтону условия, заявил... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T13:16

2024-11-18T13:16

2024-11-18T15:08

специальная военная операция на украине

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дональд трамп

виктор медведчук

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. После победы Дональда Трампа на выборах президента США Владимир Зеленский продолжает валять дурака и делает вид, что может диктовать Вашингтону условия, заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения."С победой Дональда Трампа на выборах режим Зеленского как ни в чем не бывало продолжает заниматься тем, чем занимался всегда, а именно: валяет дурака. Казалось бы, глупо, ан нет, Зеленский валяет дурака с самого начала, как пришел во власть, и это давало определенные результаты. <…> Любимое занятие нелегитимного украинского президента — пообещать и не выполнить. И расчет на то, что Трамп там, за океаном, не заметит", — написал он.По мнению Медведчука, Зеленский пытается оставить Запад в неудобном положении и диктовать ему условия. А советник офиса Зеленского Михаил Подоляк уже начал указывать, как именно должен поступать будущий глава Белого дома, исходя из понятного только Киеву "политического прагматизма", отметил политик."Зеленский убежден, что Трамп и его команда гораздо ниже его уровня. <…> И у Зеленского теплится надежда, что <…> его еще надо будет учить жизни", — добавил он. Но как только начнется многосторонний диалог, инфантилизм и некомпетентность Зеленского немедленно выйдут наружу, поэтому любой диалог необычайно важен для мировой разрядки, убежден Медведчук.

https://ria.ru/20241114/trump-1983600385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вашингтон (штат), сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, выборы президента сша — 2024