Зеленский валяет дурака, думая, что Трамп не заметит, заявил Медведчук
Медведчук: Зеленский валяет дурака, рассчитывая на то, что Трамп не заметит
© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. После победы Дональда Трампа на выборах президента США Владимир Зеленский продолжает валять дурака и делает вид, что может диктовать Вашингтону условия, заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения.
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"С победой Дональда Трампа на выборах режим Зеленского как ни в чем не бывало продолжает заниматься тем, чем занимался всегда, а именно: валяет дурака. Казалось бы, глупо, ан нет, Зеленский валяет дурака с самого начала, как пришел во власть, и это давало определенные результаты. <…> Любимое занятие нелегитимного украинского президента — пообещать и не выполнить. И расчет на то, что Трамп там, за океаном, не заметит", — написал он.
По мнению Медведчука, Зеленский пытается оставить Запад в неудобном положении и диктовать ему условия. А советник офиса Зеленского Михаил Подоляк уже начал указывать, как именно должен поступать будущий глава Белого дома, исходя из понятного только Киеву "политического прагматизма", отметил политик.
"Зеленский убежден, что Трамп и его команда гораздо ниже его уровня. <…> И у Зеленского теплится надежда, что <…> его еще надо будет учить жизни", — добавил он.
Но как только начнется многосторонний диалог, инфантилизм и некомпетентность Зеленского немедленно выйдут наружу, поэтому любой диалог необычайно важен для мировой разрядки, убежден Медведчук.
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