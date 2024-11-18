https://ria.ru/20241118/zdravookhranenie-1984414192.html
Путин дал поручение по модернизации первичного звена здравоохранения
Путин дал поручение по модернизации первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 18.11.2024
Путин дал поручение по модернизации первичного звена здравоохранения
Президент России Владимир Путин дал поручение до 30 ноября завершить формирование региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения на... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T15:56
2024-11-18T15:56
2024-11-18T15:56
россия
михаил мишустин
владимир путин
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал поручение до 30 ноября завершить формирование региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения на 2025-2030 годы. Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства 16 октября 2024 года опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ завершить формирование региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения на 2025 – 2030 годы", - говорится в сообщении. Соответствующий доклад должен быть представлен до 30 ноября, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ. Кроме того, кабмину поручено обеспечить за счет средств федерального бюджета софинансирование этих региональных программ. Соответствующий доклад должен быть представлен до 30 ноября, ответственным назначен Мишустин.
https://ria.ru/20240930/byudzhet-1975506941.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, владимир путин, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Путин дал поручение по модернизации первичного звена здравоохранения
Путин поручил до 30 ноября сформировать программы модернизации первичного звена