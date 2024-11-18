https://ria.ru/20241118/zdravookhranenie-1984414192.html

Путин дал поручение по модернизации первичного звена здравоохранения

Путин дал поручение по модернизации первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 18.11.2024

Путин дал поручение по модернизации первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин дал поручение до 30 ноября завершить формирование региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения на... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T15:56

2024-11-18T15:56

2024-11-18T15:56

россия

михаил мишустин

владимир путин

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал поручение до 30 ноября завершить формирование региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения на 2025-2030 годы. Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства 16 октября 2024 года опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ завершить формирование региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения на 2025 – 2030 годы", - говорится в сообщении. Соответствующий доклад должен быть представлен до 30 ноября, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ. Кроме того, кабмину поручено обеспечить за счет средств федерального бюджета софинансирование этих региональных программ. Соответствующий доклад должен быть представлен до 30 ноября, ответственным назначен Мишустин.

https://ria.ru/20240930/byudzhet-1975506941.html

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Ольга Фомченкова

россия, михаил мишустин, владимир путин, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)