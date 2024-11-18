https://ria.ru/20241118/zaporozhe-1984482274.html

В подполье сообщили о повреждении трансформаторного завода в Запорожье

В подполье сообщили о повреждении трансформаторного завода в Запорожье - РИА Новости, 18.11.2024

В подполье сообщили о повреждении трансформаторного завода в Запорожье

Трансформаторный завод поражен в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T22:52

2024-11-18T22:52

2024-11-18T22:52

специальная военная операция на украине

запорожье

запорожская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Трансформаторный завод поражен в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "В городе Запорожье много прилетов сильных на правом берегу по заводам: Запорожский трансформаторный завод и ещё - другие где-то рядом с ним", - процитировал Лебедев слова своего информатора. Ранее в понедельник вечером украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье на фоне воздушной тревоги. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20241117/udar-1984240769.html

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запорожская область

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запорожье, запорожская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф