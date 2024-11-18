Рейтинг@Mail.ru
В подполье сообщили о повреждении трансформаторного завода в Запорожье - РИА Новости, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:52 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/zaporozhe-1984482274.html
В подполье сообщили о повреждении трансформаторного завода в Запорожье
В подполье сообщили о повреждении трансформаторного завода в Запорожье - РИА Новости, 18.11.2024
В подполье сообщили о повреждении трансформаторного завода в Запорожье
Трансформаторный завод поражен в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T22:52
2024-11-18T22:52
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972896710_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d3cb87434d002fdfc7f6c5bee2b0c0d6.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Трансформаторный завод поражен в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "В городе Запорожье много прилетов сильных на правом берегу по заводам: Запорожский трансформаторный завод и ещё - другие где-то рядом с ним", - процитировал Лебедев слова своего информатора. Ранее в понедельник вечером украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье на фоне воздушной тревоги. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20241117/udar-1984240769.html
запорожье
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972896710_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_a6d319aaf6bed230ac33cbab1c9cda28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожье, запорожская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В подполье сообщили о повреждении трансформаторного завода в Запорожье

Лебедев: в подконтрольном ВСУ Запорожье поражен трансформаторный завод

© Фото : ДСНС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : ДСНС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Трансформаторный завод поражен в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"В городе Запорожье много прилетов сильных на правом берегу по заводам: Запорожский трансформаторный завод и ещё - другие где-то рядом с ним", - процитировал Лебедев слова своего информатора.
Ранее в понедельник вечером украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье на фоне воздушной тревоги.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Зеленский прокомментировал массированный удар ВС России по Украине
17 ноября, 12:38
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеЗапорожская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала