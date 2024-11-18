https://ria.ru/20241118/zaporozhe-1984478707.html

В Запорожье прогремели взрывы

В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 18.11.2024

В Запорожье прогремели взрывы

Звуки взрывов были слышны в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T22:07

2024-11-18T22:07

2024-11-18T22:07

специальная военная операция на украине

запорожье

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Звуки взрывов были слышны в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Запорожье слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 21.58 мск, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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