https://ria.ru/20241118/zaderzhanie-1984469959.html
В Подмосковье задержали двух поджигателей релейного шкафа
В Подмосковье задержали двух поджигателей релейного шкафа - РИА Новости, 18.11.2024
В Подмосковье задержали двух поджигателей релейного шкафа
Полицейские задержали двух поджигателей релейного шкафа на Московской железной дороге (МЖД) в Подмосковье, один из них несовершеннолетний, сообщили в... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T20:27
2024-11-18T20:27
2024-11-18T20:27
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали двух поджигателей релейного шкафа на Московской железной дороге (МЖД) в Подмосковье, один из них несовершеннолетний, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по центральному федеральному округу. По информации правоохранителей, в дежурную часть поступило сообщение о том, что на девятом километре третьего пикета перегона Балашиха-Горенки вблизи железнодорожной станции Горенки МЖД обнаружен релейный шкаф со следами копоти. "Столичными транспортными полицейскими во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по "горячим следам" задержаны поджигатели релейного шкафа на МЖД", - говорится в сообщении. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и по месту жительства задержать лиц, причастных к покушению на поджог - мужчина 2001-го года рождения и несовершеннолетний 2009-го года рождения. "Подозреваемые рассказали, что они должны были совершить поджог релейного шкафа вблизи станции Горенки Горьковского направления МЖД за денежное вознаграждение от куратора, который связался с ними через интернет-мессенджер. Однако довести до конца свой преступный умысел они не смогли. Обещанного денежного вознаграждения в размере 600 долларов США злоумышленники не получили", - добавляется в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30, п. "а" части 2 статьи 205 УК РФ (Покушение на террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Совершеннолетний мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье задержали двух поджигателей релейного шкафа
Полиция задержала двух поджигателей релейного шкафа на МЖД
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Полицейские задержали двух поджигателей релейного шкафа на Московской железной дороге (МЖД) в Подмосковье, один из них несовершеннолетний, сообщили в пресс-службе
управления на транспорте МВД РФ по центральному федеральному округу.
По информации правоохранителей, в дежурную часть поступило сообщение о том, что на девятом километре третьего пикета перегона Балашиха-Горенки вблизи железнодорожной станции Горенки МЖД обнаружен релейный шкаф со следами копоти.
"Столичными транспортными полицейскими во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по "горячим следам" задержаны поджигатели релейного шкафа на МЖД", - говорится в сообщении.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и по месту жительства задержать лиц, причастных к покушению на поджог - мужчина 2001-го года рождения и несовершеннолетний 2009-го года рождения.
"Подозреваемые рассказали, что они должны были совершить поджог релейного шкафа вблизи станции Горенки Горьковского направления МЖД за денежное вознаграждение от куратора, который связался с ними через интернет-мессенджер. Однако довести до конца свой преступный умысел они не смогли. Обещанного денежного вознаграждения в размере 600 долларов США
злоумышленники не получили", - добавляется в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30, п. "а" части 2 статьи 205 УК РФ (Покушение на террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору).
Совершеннолетний мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.