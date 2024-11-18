https://ria.ru/20241118/yugra-1984436852.html

Эксперты обсудили развитие научно-технологического центра в Югре

Эксперты обсудили развитие научно-технологического центра в Югре - РИА Новости, 18.11.2024

Эксперты обсудили развитие научно-технологического центра в Югре

Развитие структуры и резервистов, а также интеграцию участников в экосистему инновационного научно-технического центра "Юнити Парк" обсудили эксперты в рамках... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T17:41

2024-11-18T17:41

2024-11-18T17:41

ханты-мансийский автономный округ

россия

север

арктика

ханты-мансийский автономный округ

технологии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Развитие структуры и резервистов, а также интеграцию участников в экосистему инновационного научно-технического центра "Юнити Парк" обсудили эксперты в рамках Югорского экономического форума, сообщает Фонд развития Югры. Инновационный научно-технологический центр "Юнити Парк" создается в Югре по поручению президента России Владимира Путина и согласно постановлению правительства РФ, подписанному в августе 2023 года. Главными направлениями ИНТЦ станет разработка адаптированных к условиям Севера и Арктики передовых инженерных технологий, материалов, развитие прикладной геологии, биомедицины и беспилотных авиасистем. "Инновационный кластер, биомедицина, БАС, ИТ-технологии - потенциальные отрасли развития для технологических компаний округа. В Югре создана хорошая система развития для таких компаний. Это 4 института развития - Фонд "Мой Бизнес, Технопарк, Фонд развития Югры, Фонд научно-технического развития", - приводятся в сообщении слова генерального директора консалтинговой компании "АльтИнвест" Дмитрия Рябых. Строительство объекта рассчитано до 2030 года, при этом его важная часть, технопарк, будет реализована в 2026-2027 годах. В настоящее время ИНТЦ ищет технологичные компании, специалистов, ученых, разработчиков, которые будут насыщать смыслами его офисные, лабораторные и производственные пространства, добавили в Фонде.

https://ria.ru/20241118/yugra-1984434713.html

россия

север

арктика

ханты-мансийский автономный округ

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россия, север, арктика, ханты-мансийский автономный округ, технологии