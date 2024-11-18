https://ria.ru/20241118/yugra-1984436852.html
Эксперты обсудили развитие научно-технологического центра в Югре
Эксперты обсудили развитие научно-технологического центра в Югре - РИА Новости, 18.11.2024
Эксперты обсудили развитие научно-технологического центра в Югре
Развитие структуры и резервистов, а также интеграцию участников в экосистему инновационного научно-технического центра "Юнити Парк" обсудили эксперты в рамках... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T17:41
2024-11-18T17:41
2024-11-18T17:41
ханты-мансийский автономный округ
россия
север
арктика
ханты-мансийский автономный округ
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152083/20/1520832091_0:90:1501:934_1920x0_80_0_0_f4cd5463150ca4dcf10f26a3774f4fac.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Развитие структуры и резервистов, а также интеграцию участников в экосистему инновационного научно-технического центра "Юнити Парк" обсудили эксперты в рамках Югорского экономического форума, сообщает Фонд развития Югры. Инновационный научно-технологический центр "Юнити Парк" создается в Югре по поручению президента России Владимира Путина и согласно постановлению правительства РФ, подписанному в августе 2023 года. Главными направлениями ИНТЦ станет разработка адаптированных к условиям Севера и Арктики передовых инженерных технологий, материалов, развитие прикладной геологии, биомедицины и беспилотных авиасистем. "Инновационный кластер, биомедицина, БАС, ИТ-технологии - потенциальные отрасли развития для технологических компаний округа. В Югре создана хорошая система развития для таких компаний. Это 4 института развития - Фонд "Мой Бизнес, Технопарк, Фонд развития Югры, Фонд научно-технического развития", - приводятся в сообщении слова генерального директора консалтинговой компании "АльтИнвест" Дмитрия Рябых. Строительство объекта рассчитано до 2030 года, при этом его важная часть, технопарк, будет реализована в 2026-2027 годах. В настоящее время ИНТЦ ищет технологичные компании, специалистов, ученых, разработчиков, которые будут насыщать смыслами его офисные, лабораторные и производственные пространства, добавили в Фонде.
https://ria.ru/20241118/yugra-1984434713.html
россия
север
арктика
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152083/20/1520832091_3:0:1336:1000_1920x0_80_0_0_11785e3f4ecbe677f68c3dbd1308f900.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, север, арктика, ханты-мансийский автономный округ, технологии
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Россия, Север, Арктика, Ханты-Мансийский автономный округ, Технологии
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Развитие структуры и резервистов, а также интеграцию участников в экосистему инновационного научно-технического центра "Юнити Парк" обсудили эксперты в рамках Югорского экономического форума, сообщает Фонд развития Югры.
Инновационный научно-технологический центр "Юнити Парк" создается в Югре по поручению президента России Владимира Путина
и согласно постановлению правительства РФ, подписанному в августе 2023 года. Главными направлениями ИНТЦ станет разработка адаптированных к условиям Севера
и Арктики
передовых инженерных технологий, материалов, развитие прикладной геологии, биомедицины и беспилотных авиасистем.
"Инновационный кластер, биомедицина, БАС, ИТ-технологии - потенциальные отрасли развития для технологических компаний округа. В Югре создана хорошая система развития для таких компаний. Это 4 института развития - Фонд "Мой Бизнес, Технопарк, Фонд развития Югры, Фонд научно-технического развития", - приводятся в сообщении слова генерального директора консалтинговой компании "АльтИнвест" Дмитрия Рябых.
Строительство объекта рассчитано до 2030 года, при этом его важная часть, технопарк, будет реализована в 2026-2027 годах. В настоящее время ИНТЦ ищет технологичные компании, специалистов, ученых, разработчиков, которые будут насыщать смыслами его офисные, лабораторные и производственные пространства, добавили в Фонде.