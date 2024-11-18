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Строительство жилья в Сургутском районе Югры идет сверх годового плана
Строительство жилья в Сургутском районе Югры идет сверх годового плана - РИА Новости, 18.11.2024
Строительство жилья в Сургутском районе Югры идет сверх годового плана
Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа за неполные 11 месяцев 2024 года уже на 122% перевыполнили годовой план по строительству... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T16:40
2024-11-18T16:40
2024-11-18T16:40
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа за неполные 11 месяцев 2024 года уже на 122% перевыполнили годовой план по строительству жилищного фонда, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Строительство жилья в Сургутском районе продолжается сверх годового плана. За неполные 11 месяцев 2024-го жилфонд муниципалитета увеличился на 107,6 тысячи квадратных метров. В соответствии с окружной программой "Строительство", Сургутский район должен был возвести не менее 88,1 тысячи квадратных метров жилья", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Так, два дома на 118 квартир построили в микрорайоне №3 Лянтора. Новые многоквартирники появились на улицах Майская и Центральная в городском поселении Барсово. Жилфонд поселка Солнечный увеличился на 456 квартир благодаря строительству двух высоток на улицах Строителей и Зои Космодемьянской. Два дома, в которых 340 квартир, построили и ввели в эксплуатацию в городском поселении Федоровский. По словам главы Сургутского района, в текущем году инвесторы возвели порядка 59,1 тысячи "квадратов" жилья, еще 48,5 тысячи квадратных метров (или 395 жилых домов) построили в поселениях физические лица.
https://ria.ru/20241113/yugra-1983452544.html
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сургутский район, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа за неполные 11 месяцев 2024 года уже на 122% перевыполнили годовой план по строительству жилищного фонда, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Строительство жилья в Сургутском районе продолжается сверх годового плана. За неполные 11 месяцев 2024-го жилфонд муниципалитета увеличился на 107,6 тысячи квадратных метров. В соответствии с окружной программой "Строительство", Сургутский район должен был возвести не менее 88,1 тысячи квадратных метров жилья", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Так, два дома на 118 квартир построили в микрорайоне №3 Лянтора. Новые многоквартирники появились на улицах Майская и Центральная в городском поселении Барсово. Жилфонд поселка Солнечный увеличился на 456 квартир благодаря строительству двух высоток на улицах Строителей и Зои Космодемьянской. Два дома, в которых 340 квартир, построили и ввели в эксплуатацию в городском поселении Федоровский.
По словам главы Сургутского района, в текущем году инвесторы возвели порядка 59,1 тысячи "квадратов" жилья, еще 48,5 тысячи квадратных метров (или 395 жилых домов) построили в поселениях физические лица.