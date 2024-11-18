https://ria.ru/20241118/yugra-1984425655.html

Строительство жилья в Сургутском районе Югры идет сверх годового плана

Строительство жилья в Сургутском районе Югры идет сверх годового плана - РИА Новости, 18.11.2024

Строительство жилья в Сургутском районе Югры идет сверх годового плана

Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа за неполные 11 месяцев 2024 года уже на 122% перевыполнили годовой план по строительству... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T16:40

2024-11-18T16:40

2024-11-18T16:40

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840637095_0:128:3015:1824_1920x0_80_0_0_ace0338a164694f03eb1f75b74243942.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа за неполные 11 месяцев 2024 года уже на 122% перевыполнили годовой план по строительству жилищного фонда, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Строительство жилья в Сургутском районе продолжается сверх годового плана. За неполные 11 месяцев 2024-го жилфонд муниципалитета увеличился на 107,6 тысячи квадратных метров. В соответствии с окружной программой "Строительство", Сургутский район должен был возвести не менее 88,1 тысячи квадратных метров жилья", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Так, два дома на 118 квартир построили в микрорайоне №3 Лянтора. Новые многоквартирники появились на улицах Майская и Центральная в городском поселении Барсово. Жилфонд поселка Солнечный увеличился на 456 квартир благодаря строительству двух высоток на улицах Строителей и Зои Космодемьянской. Два дома, в которых 340 квартир, построили и ввели в эксплуатацию в городском поселении Федоровский. По словам главы Сургутского района, в текущем году инвесторы возвели порядка 59,1 тысячи "квадратов" жилья, еще 48,5 тысячи квадратных метров (или 395 жилых домов) построили в поселениях физические лица.

https://ria.ru/20241113/yugra-1983452544.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сургутский район, ханты-мансийский автономный округ