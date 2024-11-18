https://ria.ru/20241118/yaroslavl-1984450085.html

Ярославские многодетные семьи могут получить деньги вместо бесплатной земли

Ярославские многодетные семьи могут получить деньги вместо бесплатной земли - РИА Новости, 18.11.2024

Ярославские многодетные семьи могут получить деньги вместо бесплатной земли

Многодетные семьи в Ярославской области могут получить денежную компенсацию вместо бесплатного земельного участка, сообщил в понедельник губернатор Михаил... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T18:39

2024-11-18T18:39

2024-11-18T18:39

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Многодетные семьи в Ярославской области могут получить денежную компенсацию вместо бесплатного земельного участка, сообщил в понедельник губернатор Михаил Евраев. Губернатор написал в своем Telegram-канале, что в Ярославской области действуют дополнительные меры поддержки многодетных семей. Одна из них – выделение бесплатного земельного участка. "Теперь вместо него можно получить единовременную выплату. Ее размер – до 157 тысяч рублей. Получить деньги могут те семьи, которые признаны нуждающимися в жилых помещениях, имеют право на бесплатное предоставление участка для жилищного строительства и ранее не получали землю. Если выполняются эти условия, жители могут воспользоваться денежной альтернативой", - сообщил Михаил Евраев. Как поясняет правительство области, выделенные средства можно использовать для приобретения участка под строительство дома или готового жилья, на первоначальный взнос по ипотечному кредиту, погашение существующей ипотеки, в качестве оплаты за долевое участие в строительстве нового жилья. При этом, уточняет правительство области, недвижимость должна находиться на территории Ярославской области. За получением новой меры поддержки необходимо обратиться в любую клиентскую службу Единого центра социальных выплат, информирует региональное правительство.

https://ria.ru/20241115/byudzhet--1984068448.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ярославская область, михаил евраев