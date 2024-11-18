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Ярославские многодетные семьи могут получить деньги вместо бесплатной земли - РИА Новости, 18.11.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
18:39 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/yaroslavl-1984450085.html
Ярославские многодетные семьи могут получить деньги вместо бесплатной земли
Ярославские многодетные семьи могут получить деньги вместо бесплатной земли - РИА Новости, 18.11.2024
Ярославские многодетные семьи могут получить деньги вместо бесплатной земли
Многодетные семьи в Ярославской области могут получить денежную компенсацию вместо бесплатного земельного участка, сообщил в понедельник губернатор Михаил... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T18:39
2024-11-18T18:39
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Многодетные семьи в Ярославской области могут получить денежную компенсацию вместо бесплатного земельного участка, сообщил в понедельник губернатор Михаил Евраев. Губернатор написал в своем Telegram-канале, что в Ярославской области действуют дополнительные меры поддержки многодетных семей. Одна из них – выделение бесплатного земельного участка. "Теперь вместо него можно получить единовременную выплату. Ее размер – до 157 тысяч рублей. Получить деньги могут те семьи, которые признаны нуждающимися в жилых помещениях, имеют право на бесплатное предоставление участка для жилищного строительства и ранее не получали землю. Если выполняются эти условия, жители могут воспользоваться денежной альтернативой", - сообщил Михаил Евраев. Как поясняет правительство области, выделенные средства можно использовать для приобретения участка под строительство дома или готового жилья, на первоначальный взнос по ипотечному кредиту, погашение существующей ипотеки, в качестве оплаты за долевое участие в строительстве нового жилья. При этом, уточняет правительство области, недвижимость должна находиться на территории Ярославской области. За получением новой меры поддержки необходимо обратиться в любую клиентскую службу Единого центра социальных выплат, информирует региональное правительство.
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ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев

Ярославские многодетные семьи могут получить деньги вместо бесплатной земли

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Многодетные семьи в Ярославской области могут получить денежную компенсацию вместо бесплатного земельного участка, сообщил в понедельник губернатор Михаил Евраев.
Губернатор написал в своем Telegram-канале, что в Ярославской области действуют дополнительные меры поддержки многодетных семей. Одна из них – выделение бесплатного земельного участка.
"Теперь вместо него можно получить единовременную выплату. Ее размер – до 157 тысяч рублей. Получить деньги могут те семьи, которые признаны нуждающимися в жилых помещениях, имеют право на бесплатное предоставление участка для жилищного строительства и ранее не получали землю. Если выполняются эти условия, жители могут воспользоваться денежной альтернативой", - сообщил Михаил Евраев.
Как поясняет правительство области, выделенные средства можно использовать для приобретения участка под строительство дома или готового жилья, на первоначальный взнос по ипотечному кредиту, погашение существующей ипотеки, в качестве оплаты за долевое участие в строительстве нового жилья. При этом, уточняет правительство области, недвижимость должна находиться на территории Ярославской области. За получением новой меры поддержки необходимо обратиться в любую клиентскую службу Единого центра социальных выплат, информирует региональное правительство.
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Ярославская областьЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
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