https://ria.ru/20241118/yarilova-1984446438.html

Суд признал законным приговор бывшему замминистра культуры Яриловой

Суд признал законным приговор бывшему замминистра культуры Яриловой - РИА Новости, 18.11.2024

Суд признал законным приговор бывшему замминистра культуры Яриловой

Мосгорсуд признал законным приговор бывшей замминистра культуры РФ Ольге Яриловой, получившей семь лет за включение музея мороженого в программу "Пушкинской... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T18:21

2024-11-18T18:21

2024-11-18T18:21

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россия

москва

ольга ярилова

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор бывшей замминистра культуры РФ Ольге Яриловой, получившей семь лет за включение музея мороженого в программу "Пушкинской карты", сообщили РИА Новости в суде. "Апелляционная инстанция оставила приговор в силе", - сказали в суде. Таким образом, суд отклонил апелляционные жалобы ее адвокатов, которые настаивали на оправдании. Ранее Тверской суд Москвы признал ее виновной в превышении полномочий и приговорил к семи годам колонии. Ярилова способствовала включению в программу "Пушкинской карты" "Самого высокого музея мороженого в мире" в одной из башен "Москва-Сити". В итоге музею необоснованно выплатили из бюджета более 125 миллионов рублей на входные билеты, установил суд. Обвинение отмечало, что музей мороженого нельзя было включать в "Пушкинскую карту", так как он не имеет статуса музея, программа носит развлекательный характер, плюс там очень дорогие билеты, а противозаконные действия Яриловой объяснило ее карьеризмом. Ярилова вину не признала. Защита настаивала, что эта экскурсия подходит под нужные параметры и нравится детям.

https://ria.ru/20241118/prokuratura-1984329770.html

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