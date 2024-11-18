https://ria.ru/20241118/yarilova-1984446438.html
Суд признал законным приговор бывшему замминистра культуры Яриловой
Суд признал законным приговор бывшему замминистра культуры Яриловой - РИА Новости, 18.11.2024
Суд признал законным приговор бывшему замминистра культуры Яриловой
Мосгорсуд признал законным приговор бывшей замминистра культуры РФ Ольге Яриловой, получившей семь лет за включение музея мороженого в программу "Пушкинской... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T18:21
2024-11-18T18:21
2024-11-18T18:21
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор бывшей замминистра культуры РФ Ольге Яриловой, получившей семь лет за включение музея мороженого в программу "Пушкинской карты", сообщили РИА Новости в суде. "Апелляционная инстанция оставила приговор в силе", - сказали в суде. Таким образом, суд отклонил апелляционные жалобы ее адвокатов, которые настаивали на оправдании. Ранее Тверской суд Москвы признал ее виновной в превышении полномочий и приговорил к семи годам колонии. Ярилова способствовала включению в программу "Пушкинской карты" "Самого высокого музея мороженого в мире" в одной из башен "Москва-Сити". В итоге музею необоснованно выплатили из бюджета более 125 миллионов рублей на входные билеты, установил суд. Обвинение отмечало, что музей мороженого нельзя было включать в "Пушкинскую карту", так как он не имеет статуса музея, программа носит развлекательный характер, плюс там очень дорогие билеты, а противозаконные действия Яриловой объяснило ее карьеризмом. Ярилова вину не признала. Защита настаивала, что эта экскурсия подходит под нужные параметры и нравится детям.
https://ria.ru/20241118/prokuratura-1984329770.html
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происшествия, россия, москва, ольга ярилова, московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, Ольга Ярилова, Московский городской суд
Суд признал законным приговор бывшему замминистра культуры Яриловой
Мосгорсуд признал законным приговор экс-замминистра культуры РФ Ольге Яриловой
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор бывшей замминистра культуры РФ Ольге Яриловой, получившей семь лет за включение музея мороженого в программу "Пушкинской карты", сообщили РИА Новости в суде.
"Апелляционная инстанция оставила приговор в силе", - сказали в суде. Таким образом, суд отклонил апелляционные жалобы ее адвокатов, которые настаивали на оправдании.
Ранее Тверской суд Москвы
признал ее виновной в превышении полномочий и приговорил к семи годам колонии.
Ярилова способствовала включению в программу "Пушкинской карты" "Самого высокого музея мороженого в мире" в одной из башен "Москва-Сити". В итоге музею необоснованно выплатили из бюджета более 125 миллионов рублей на входные билеты, установил суд.
Обвинение отмечало, что музей мороженого нельзя было включать в "Пушкинскую карту", так как он не имеет статуса музея, программа носит развлекательный характер, плюс там очень дорогие билеты, а противозаконные действия Яриловой объяснило ее карьеризмом.
Ярилова вину не признала. Защита настаивала, что эта экскурсия подходит под нужные параметры и нравится детям.