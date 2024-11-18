https://ria.ru/20241118/vsu-1984479589.html

ВСУ атаковали Горловку с беспилотников

ВСУ атаковали Горловку с беспилотников - РИА Новости, 18.11.2024

ВСУ атаковали Горловку с беспилотников

Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Калининский и Центрально-Городской районы Горловки, сообщило в... РИА Новости, 18.11.2024

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2024-11-18T22:12

2024-11-18T22:13

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Калининский и Центрально-Городской районы Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударными БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 20.45 - населенный пункт Горловка (Калининский район): сброс взрывоопасный предмет с БПЛА; 21.30 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, ВСУ с 20.30 по 20.50 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241118/gorlovka-1984475972.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия