Рейтинг@Mail.ru
Экс-командира бригады ВСУ подозревают в поставке наркотиков армии - РИА Новости, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/vsu-1984362175.html
Экс-командира бригады ВСУ подозревают в поставке наркотиков армии
Экс-командира бригады ВСУ подозревают в поставке наркотиков армии - РИА Новости, 18.11.2024
Экс-командира бригады ВСУ подозревают в поставке наркотиков армии
Бывшего украинского депутата и командира бригады ВСУ подозревают в торговле наркотиками в зоне боевых действий на Украине, сообщает УВД российской... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T12:13
2024-11-18T12:13
украина
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843859730_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e9b18e29d031f01c21cc1c8dce03628f.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Бывшего украинского депутата и командира бригады ВСУ подозревают в торговле наркотиками в зоне боевых действий на Украине, сообщает УВД российской военно-гражданской администрации Харьковской области в своем Telegram-канале. В конце октября официальный представитель УВД ВГА Харьковской области Михаил Шешкин сообщал РИА Новости, что, со слов эвакуированного пожилого жителя Пыльного, военные ВСУ под воздействием наркотиков расстреляли его жену и сына при отходе из этого харьковского села, где украинские военные торговали психотропными веществами и медикаментами, которые поступали от волонтеров в качестве гуманитарной помощи. По информации ведомства, во время обыска в доме жителя села Пыльное были обнаружены доказательства хранения и употребления наркотиков военнослужащими 13-й бригады "Хартия". Отмечается, что медикаменты поступали по линии благотворительной иностранной организации "World Central Kitchen" через волонтеров украинского фонда "Харьковщина в сердце", руководит которым бывший местный депутат и гражданин Украины Руслан Овчаренко. По данным ВГА, Овчаренко сотрудничал с командиром бригады "Хартии" Всеволодом Кожемяко, который через своих бойцов и благодаря связям в СБУ занимался транспортировкой наркотиков на фронт. "По данному факту управлением (УВД ВГА – ред.) возбуждено уголовное дело в отношении Романа Овчаренко и Всеволода Кожемяко по факту организации преступного сообщества и незаконного приобретения, хранения и перевозки наркотических средств в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240909/plennyy-1971508172.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843859730_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_47f22749516a460e7ad9f51b232f0fde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, в мире
Украина, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, В мире
Экс-командира бригады ВСУ подозревают в поставке наркотиков армии

УВД: экс-командира ВСУ подозревают в торговле наркотиками в зоне боевых действий

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкФорма украинского военного
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Форма украинского военного. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Бывшего украинского депутата и командира бригады ВСУ подозревают в торговле наркотиками в зоне боевых действий на Украине, сообщает УВД российской военно-гражданской администрации Харьковской области в своем Telegram-канале.
В конце октября официальный представитель УВД ВГА Харьковской области Михаил Шешкин сообщал РИА Новости, что, со слов эвакуированного пожилого жителя Пыльного, военные ВСУ под воздействием наркотиков расстреляли его жену и сына при отходе из этого харьковского села, где украинские военные торговали психотропными веществами и медикаментами, которые поступали от волонтеров в качестве гуманитарной помощи.
По информации ведомства, во время обыска в доме жителя села Пыльное были обнаружены доказательства хранения и употребления наркотиков военнослужащими 13-й бригады "Хартия". Отмечается, что медикаменты поступали по линии благотворительной иностранной организации "World Central Kitchen" через волонтеров украинского фонда "Харьковщина в сердце", руководит которым бывший местный депутат и гражданин Украины Руслан Овчаренко. По данным ВГА, Овчаренко сотрудничал с командиром бригады "Хартии" Всеволодом Кожемяко, который через своих бойцов и благодаря связям в СБУ занимался транспортировкой наркотиков на фронт.
"По данному факту управлением (УВД ВГА – ред.) возбуждено уголовное дело в отношении Романа Овчаренко и Всеволода Кожемяко по факту организации преступного сообщества и незаконного приобретения, хранения и перевозки наркотических средств в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.
Командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына). Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Пленный рассказал, как герой Украины "Волына" принимал наркотики
9 сентября, 05:45
 
УкраинаВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала