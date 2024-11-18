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Экс-командира бригады ВСУ подозревают в поставке наркотиков армии

Экс-командира бригады ВСУ подозревают в поставке наркотиков армии - РИА Новости, 18.11.2024

Экс-командира бригады ВСУ подозревают в поставке наркотиков армии

Бывшего украинского депутата и командира бригады ВСУ подозревают в торговле наркотиками в зоне боевых действий на Украине, сообщает УВД российской... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T12:13

2024-11-18T12:13

2024-11-18T12:13

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Бывшего украинского депутата и командира бригады ВСУ подозревают в торговле наркотиками в зоне боевых действий на Украине, сообщает УВД российской военно-гражданской администрации Харьковской области в своем Telegram-канале. В конце октября официальный представитель УВД ВГА Харьковской области Михаил Шешкин сообщал РИА Новости, что, со слов эвакуированного пожилого жителя Пыльного, военные ВСУ под воздействием наркотиков расстреляли его жену и сына при отходе из этого харьковского села, где украинские военные торговали психотропными веществами и медикаментами, которые поступали от волонтеров в качестве гуманитарной помощи. По информации ведомства, во время обыска в доме жителя села Пыльное были обнаружены доказательства хранения и употребления наркотиков военнослужащими 13-й бригады "Хартия". Отмечается, что медикаменты поступали по линии благотворительной иностранной организации "World Central Kitchen" через волонтеров украинского фонда "Харьковщина в сердце", руководит которым бывший местный депутат и гражданин Украины Руслан Овчаренко. По данным ВГА, Овчаренко сотрудничал с командиром бригады "Хартии" Всеволодом Кожемяко, который через своих бойцов и благодаря связям в СБУ занимался транспортировкой наркотиков на фронт. "По данному факту управлением (УВД ВГА – ред.) возбуждено уголовное дело в отношении Романа Овчаренко и Всеволода Кожемяко по факту организации преступного сообщества и незаконного приобретения, хранения и перевозки наркотических средств в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

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украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, в мире