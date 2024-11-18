https://ria.ru/20241118/vsu-1984331942.html

"Бросили выживать". Пленный рассказал о нехватке личного состава в ВСУ

"Бросили выживать". Пленный рассказал о нехватке личного состава в ВСУ - РИА Новости, 18.11.2024

"Бросили выживать". Пленный рассказал о нехватке личного состава в ВСУ

Нехватка личного состава наблюдается в украинской армии, из-за этого командование не даёт солдатам отдыхать и направляет на задания, на которых остается только... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T09:45

2024-11-18T09:45

2024-11-18T09:45

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Нехватка личного состава наблюдается в украинской армии, из-за этого командование не даёт солдатам отдыхать и направляет на задания, на которых остается только выживать, рассказал пленный украинский военнослужащий Виктор Шпилевой. "Высадили в голую посадку. Кругом ваши. Кругом бомбёжка. Нам сказали, что на оборудование позиций пойдем, а тут – окапывайся. Ну как окапываться? Все стреляет, все летит. Уже понятно, что в одну сторону. Бросили, а тут выживай", - сказал Шпилевой, по данным российского Минобороны. Людей в бригаде, в которой он служил, не хватало, поэтому на линию боевого соприкосновения отправляли "сколько есть", рассказал пленный. Шпилевого с сослуживцами в одну из ночей привезли в село Шевченко в ДНР, сначала обещали отдых, но затем отправили на позиции и приказали окапываться. На фронт Шпилевой попал в рамках массовой мобилизации на Украине. Он пришёл в военкомат для обновления данных, как того требует закон, но его отправили на врачебную комиссию. После прохождения комиссии его направили в бригаду, сообщил пленный.

https://ria.ru/20240921/plennyy-1973967467.html

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, украина, в мире, вооруженные силы украины