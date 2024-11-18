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Десантники уничтожили пункт управления дронами ВСУ в районе Очакова - РИА Новости, 18.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 18.11.2024 (обновлено: 05:09 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/vsu-1984311795.html
Десантники уничтожили пункт управления дронами ВСУ в районе Очакова
Десантники уничтожили пункт управления дронами ВСУ в районе Очакова - РИА Новости, 18.11.2024
Десантники уничтожили пункт управления дронами ВСУ в районе Очакова
Противотанковый расчет ВДВ российской группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в районе Очакова Николаевской области, сообщили в Минобороны РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T05:06
2024-11-18T05:09
специальная военная операция на украине
николаевская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
безопасность
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Противотанковый расчет ВДВ российской группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в районе Очакова Николаевской области, сообщили в Минобороны России. "Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" артиллерийского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" пуском управляемой ракеты с побережья Кинбурнской косы уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на побережье Днепровского лимана в районе населенного пункта Очаков", — сказали в ведомстве. По данным разведки, у вышки связи был обнаружен пункт управления БПЛА, откуда осуществлялись запуски разведывательных и ударных дронов. Расчет "Корнета" выдвинулся на береговую линию и, выйдя на прямую наводку перед обнаруженной целью, развернул противотанковый комплекс, произвел пуск ракеты. Оператор комплекса поразил цель с предельного расстояния более 8 тысяч метров от огневой позиции. Результат поражения фиксировался средствами объективного контроля БПЛА. Расчеты ПТРК способны поразить различные цели, в том числе фортификационные сооружения, расчеты FPV-дронов и бронированную технику ВСУ.
https://ria.ru/20241118/vsu-1984308320.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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николаевская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Безопасность
Десантники уничтожили пункт управления дронами ВСУ в районе Очакова

Десантники уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на берегу Днепровского лимана

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРасчет ПТУР
Расчет ПТУР - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Расчет ПТУР. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Противотанковый расчет ВДВ российской группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в районе Очакова Николаевской области, сообщили в Минобороны России.
"Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" артиллерийского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" пуском управляемой ракеты с побережья Кинбурнской косы уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на побережье Днепровского лимана в районе населенного пункта Очаков", — сказали в ведомстве.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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Вчера, 03:34
По данным разведки, у вышки связи был обнаружен пункт управления БПЛА, откуда осуществлялись запуски разведывательных и ударных дронов.
Расчет "Корнета" выдвинулся на береговую линию и, выйдя на прямую наводку перед обнаруженной целью, развернул противотанковый комплекс, произвел пуск ракеты. Оператор комплекса поразил цель с предельного расстояния более 8 тысяч метров от огневой позиции. Результат поражения фиксировался средствами объективного контроля БПЛА.
Расчеты ПТРК способны поразить различные цели, в том числе фортификационные сооружения, расчеты FPV-дронов и бронированную технику ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииБезопасность
 
 
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