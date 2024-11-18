https://ria.ru/20241118/vsu-1984311795.html

Десантники уничтожили пункт управления дронами ВСУ в районе Очакова

Десантники уничтожили пункт управления дронами ВСУ в районе Очакова - РИА Новости, 18.11.2024

Десантники уничтожили пункт управления дронами ВСУ в районе Очакова

Противотанковый расчет ВДВ российской группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в районе Очакова Николаевской области, сообщили в Минобороны РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T05:06

2024-11-18T05:06

2024-11-18T05:09

специальная военная операция на украине

николаевская область

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

безопасность

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Противотанковый расчет ВДВ российской группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в районе Очакова Николаевской области, сообщили в Минобороны России. "Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" артиллерийского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" пуском управляемой ракеты с побережья Кинбурнской косы уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на побережье Днепровского лимана в районе населенного пункта Очаков", — сказали в ведомстве. По данным разведки, у вышки связи был обнаружен пункт управления БПЛА, откуда осуществлялись запуски разведывательных и ударных дронов. Расчет "Корнета" выдвинулся на береговую линию и, выйдя на прямую наводку перед обнаруженной целью, развернул противотанковый комплекс, произвел пуск ракеты. Оператор комплекса поразил цель с предельного расстояния более 8 тысяч метров от огневой позиции. Результат поражения фиксировался средствами объективного контроля БПЛА. Расчеты ПТРК способны поразить различные цели, в том числе фортификационные сооружения, расчеты FPV-дронов и бронированную технику ВСУ.

https://ria.ru/20241118/vsu-1984308320.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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николаевская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность