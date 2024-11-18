https://ria.ru/20241118/voronezh-1984330195.html
В Воронежской области объявили авиационную опасность
В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 18.11.2024
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T09:32
2024-11-18T09:32
2024-11-18T09:51
специальная военная операция на украине
воронежская область
происшествия
александр гусев (губернатор)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938278919_0:188:3067:1913_1920x0_80_0_0_448fd31fa58f8e3c7d37965ef947f8fe.jpg
ТУЛА, 18 ноя - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале."Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал глава региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938278919_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_ade28809298268badfd6e837f638a63c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Происшествия, Александр Гусев (губернатор), Вооруженные силы Украины
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Гусев предупредил жителей Воронежской области об авиационной опасности