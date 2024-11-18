https://ria.ru/20241118/voronezh-1984330195.html

В Воронежской области объявили авиационную опасность

В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 18.11.2024

В Воронежской области объявили авиационную опасность

Авиационная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T09:32

2024-11-18T09:32

2024-11-18T09:51

специальная военная операция на украине

воронежская область

происшествия

александр гусев (губернатор)

вооруженные силы украины

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ТУЛА, 18 ноя - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале."Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал глава региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины