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Вологодчина и КНР стали партнерами с сфере культуры и торговли - РИА Новости, 18.11.2024
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Вологодская область
 
14:47 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/vologodchina-1984402135.html
Вологодчина и КНР стали партнерами с сфере культуры и торговли
Вологодчина и КНР стали партнерами с сфере культуры и торговли - РИА Новости, 18.11.2024
Вологодчина и КНР стали партнерами с сфере культуры и торговли
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и заместитель министра культуры и туризма Китайской Народной Республики (КНР) Чжан Чжэн обсудили возможность... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T14:47
2024-11-18T14:47
вологодская область
георгий филимонов
россия
вологодская область
китай
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и заместитель министра культуры и туризма Китайской Народной Республики (КНР) Чжан Чжэн обсудили возможность обмена выставочными проектами вологодских и китайских музеев, сообщает пресс-служба главы Вологодчины. Губернатор Филимонов провел встречу с Чжан Чжэном в рамках "Дней Вологодской области в Китае", которые стартовали в Пекине. "Обсудили в господином Чжэном возможность обмена выставочными проектами вологодских и китайских музеев. Видим большой потенциал в реализации совместных межрегиональных проектов в сфере туризма. Вологодская область обладает потенциалом для развития въездного туризма: уникальная природа, древнейшие монастыри и храмы, активно развивающиеся туристские проекты", – цитируют в пресс-службе слова Филимонова. Он добавил, что делегация Китайской Народной Республики и китайский Дед Мороз – Шань Дань Лаожен – были приглашены для участия в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню рождения Деда Мороза в Великом Устюге в ноябре следующего года. Также в марте 2025 года делегацию КНР и туристских организаций пригласили к участию в межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства "Ворота Севера". "Говорили об установлении контактов Ассоциации отельеров и рестораторов Вологодской области с Туристической палатой Китая. В рамках этой работы делаем акцент на инвестпроекты в сфере общественного питания и привлечения туристов, что создает дополнительные возможности для развития экономики региона. Приглашаем представителей турбизнеса Китая к сотрудничеству, формированию устойчивого турпотока с обеих сторон", – отметил Филимонов. Кроме того, в ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся проведения "Дней Вологодской области в Китае". Регион подготовил передвижную выставку кружева Вологодского государственного музея-заповедника, в основе которой – изделия ручной работы середины XX – начала XXI веков, и выступление ансамбля песни и танца "Русский Север" Вологодской филармонии имени В.А. Гаврилина. Кроме того, в рамках "Дней Вологодской области в Китае" прошла встреча губернатора Вологодской области Филимонова с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в КНР Игорем Моргуловым и Торговым представителем РФ в КНР Алексеем Дахновским. "Обсудили с Игорем Владимировичем и Алексеем Витальевичем открытие постоянной экспозиции вологодской продукции в Китае, а также кандидатуры Представителя Вологодской области для направления на работу в состав Торгового представительства Российской Федерации в Китайской Народной Республике", – сказал Филимонов. По его словам, был затронут вопрос и о содействии предприятиям Вологодской области в сопровождении экспортных и импортных контактов по результатам реализации программы работы делегации региона в КНР. "Дни Вологодской области в Китае" проводятся при поддержке министерства иностранных дел России и главы ведомства Сергея Лаврова, а также посольства Российской Федерации в Китае, пояснили в пресс-службе.
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георгий филимонов, россия, вологодская область, китай
Вологодская область, Георгий Филимонов, Россия, Вологодская область, Китай

Вологодчина и КНР стали партнерами с сфере культуры и торговли

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Вологду с балкона гостиницы "Губерния"
Вид на Вологду с балкона гостиницы Губерния - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид на Вологду с балкона гостиницы "Губерния". Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и заместитель министра культуры и туризма Китайской Народной Республики (КНР) Чжан Чжэн обсудили возможность обмена выставочными проектами вологодских и китайских музеев, сообщает пресс-служба главы Вологодчины.
Губернатор Филимонов провел встречу с Чжан Чжэном в рамках "Дней Вологодской области в Китае", которые стартовали в Пекине.
"Обсудили в господином Чжэном возможность обмена выставочными проектами вологодских и китайских музеев. Видим большой потенциал в реализации совместных межрегиональных проектов в сфере туризма. Вологодская область обладает потенциалом для развития въездного туризма: уникальная природа, древнейшие монастыри и храмы, активно развивающиеся туристские проекты", – цитируют в пресс-службе слова Филимонова.
Он добавил, что делегация Китайской Народной Республики и китайский Дед Мороз – Шань Дань Лаожен – были приглашены для участия в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню рождения Деда Мороза в Великом Устюге в ноябре следующего года. Также в марте 2025 года делегацию КНР и туристских организаций пригласили к участию в межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства "Ворота Севера".
"Говорили об установлении контактов Ассоциации отельеров и рестораторов Вологодской области с Туристической палатой Китая. В рамках этой работы делаем акцент на инвестпроекты в сфере общественного питания и привлечения туристов, что создает дополнительные возможности для развития экономики региона. Приглашаем представителей турбизнеса Китая к сотрудничеству, формированию устойчивого турпотока с обеих сторон", – отметил Филимонов.
Кроме того, в ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся проведения "Дней Вологодской области в Китае". Регион подготовил передвижную выставку кружева Вологодского государственного музея-заповедника, в основе которой – изделия ручной работы середины XX – начала XXI веков, и выступление ансамбля песни и танца "Русский Север" Вологодской филармонии имени В.А. Гаврилина.
Кроме того, в рамках "Дней Вологодской области в Китае" прошла встреча губернатора Вологодской области Филимонова с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в КНР Игорем Моргуловым и Торговым представителем РФ в КНР Алексеем Дахновским.
"Обсудили с Игорем Владимировичем и Алексеем Витальевичем открытие постоянной экспозиции вологодской продукции в Китае, а также кандидатуры Представителя Вологодской области для направления на работу в состав Торгового представительства Российской Федерации в Китайской Народной Республике", – сказал Филимонов.
По его словам, был затронут вопрос и о содействии предприятиям Вологодской области в сопровождении экспортных и импортных контактов по результатам реализации программы работы делегации региона в КНР.
"Дни Вологодской области в Китае" проводятся при поддержке министерства иностранных дел России и главы ведомства Сергея Лаврова, а также посольства Российской Федерации в Китае, пояснили в пресс-службе.
 
Вологодская областьГеоргий ФилимоновРоссияВологодская областьКитай
 
 
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