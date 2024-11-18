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В Севастополе простились с военным, погибшим при теракте 13 ноября - РИА Новости, 18.11.2024
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16:06 18.11.2024 (обновлено: 16:16 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/voennyy-1984416162.html
В Севастополе простились с военным, погибшим при теракте 13 ноября
В Севастополе простились с военным, погибшим при теракте 13 ноября - РИА Новости, 18.11.2024
В Севастополе простились с военным, погибшим при теракте 13 ноября
В Севастополе простились с капитаном I ранга, начальником штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерием Транковским, погибшим в... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T16:06
2024-11-18T16:16
севастополь
происшествия
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. В Севастополе простились с капитаном I ранга, начальником штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерием Транковским, погибшим в теракте, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Теракт произошел 13 ноября в Севастополе. По предварительным данным СК РФ, под днищем машины сработало самодельное взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. По информации экстренных служб, мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте составила порядка 200 граммов."Сегодня в Севастополе простились с капитаном I ранга, начальником штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерием Николаевичем Транковским… Валерий Николаевич Транковский погиб в результате теракта 13 ноября 2024 года в Севастополе. Нелюдей, которые решились на это, ждёт очевидный финал. Потому что у всех террористов одна судьба", - написал Развожаев.По его словам, Транковский родился и вырос в Ленинграде, был профессионалом высокого класса, грамотным и опытным моряком."Он прошел все ступени офицерской службы от командира группы до командира бригады, начальника штаба военно-морского района", - подчеркнул губернатор.
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севастополь, происшествия, михаил развожаев, россия
Севастополь, Происшествия, Михаил Развожаев, Россия
В Севастополе простились с военным, погибшим при теракте 13 ноября

В Севастополе простились с капитаном 1 ранга Транковским, погибшим при теракте

© Фото : РаZVожаев/TelegramВалерий Транковский
Валерий Транковский - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : РаZVожаев/Telegram
Валерий Транковский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. В Севастополе простились с капитаном I ранга, начальником штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерием Транковским, погибшим в теракте, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Теракт произошел 13 ноября в Севастополе. По предварительным данным СК РФ, под днищем машины сработало самодельное взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. По информации экстренных служб, мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте составила порядка 200 граммов.
«
"Сегодня в Севастополе простились с капитаном I ранга, начальником штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерием Николаевичем Транковским… Валерий Николаевич Транковский погиб в результате теракта 13 ноября 2024 года в Севастополе. Нелюдей, которые решились на это, ждёт очевидный финал. Потому что у всех террористов одна судьба", - написал Развожаев.
По его словам, Транковский родился и вырос в Ленинграде, был профессионалом высокого класса, грамотным и опытным моряком.
"Он прошел все ступени офицерской службы от командира группы до командира бригады, начальника штаба военно-морского района", - подчеркнул губернатор.
На месте взрыва автомобиля в Севастополе. 13 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Для подрыва внедорожника в Севастополе использовали 200 граммов тротила
13 ноября, 14:27
 
СевастопольПроисшествияМихаил РазвожаевРоссия
 
 
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