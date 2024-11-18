В Севастополе простились с военным, погибшим при теракте 13 ноября
В Севастополе простились с капитаном 1 ранга Транковским, погибшим при теракте
Валерий Транковский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. В Севастополе простились с капитаном I ранга, начальником штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерием Транковским, погибшим в теракте, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Теракт произошел 13 ноября в Севастополе. По предварительным данным СК РФ, под днищем машины сработало самодельное взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. По информации экстренных служб, мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте составила порядка 200 граммов.
«
"Сегодня в Севастополе простились с капитаном I ранга, начальником штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерием Николаевичем Транковским… Валерий Николаевич Транковский погиб в результате теракта 13 ноября 2024 года в Севастополе. Нелюдей, которые решились на это, ждёт очевидный финал. Потому что у всех террористов одна судьба", - написал Развожаев.
По его словам, Транковский родился и вырос в Ленинграде, был профессионалом высокого класса, грамотным и опытным моряком.
"Он прошел все ступени офицерской службы от командира группы до командира бригады, начальника штаба военно-морского района", - подчеркнул губернатор.