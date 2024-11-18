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В Севастополе простились с военным, погибшим при теракте 13 ноября

В Севастополе простились с военным, погибшим при теракте 13 ноября - РИА Новости, 18.11.2024

В Севастополе простились с военным, погибшим при теракте 13 ноября

В Севастополе простились с капитаном I ранга, начальником штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерием Транковским, погибшим в... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T16:06

2024-11-18T16:06

2024-11-18T16:16

севастополь

происшествия

михаил развожаев

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. В Севастополе простились с капитаном I ранга, начальником штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерием Транковским, погибшим в теракте, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Теракт произошел 13 ноября в Севастополе. По предварительным данным СК РФ, под днищем машины сработало самодельное взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. По информации экстренных служб, мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте составила порядка 200 граммов."Сегодня в Севастополе простились с капитаном I ранга, начальником штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерием Николаевичем Транковским… Валерий Николаевич Транковский погиб в результате теракта 13 ноября 2024 года в Севастополе. Нелюдей, которые решились на это, ждёт очевидный финал. Потому что у всех террористов одна судьба", - написал Развожаев.По его словам, Транковский родился и вырос в Ленинграде, был профессионалом высокого класса, грамотным и опытным моряком."Он прошел все ступени офицерской службы от командира группы до командира бригады, начальника штаба военно-морского района", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20241113/sevastopol-1983529989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, происшествия, михаил развожаев, россия