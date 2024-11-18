https://ria.ru/20241118/voditel-1984446664.html
Водитель атакованной дроном ВСУ маршрутки доставил раненых до больницы
Водитель атакованной дроном ВСУ маршрутки доставил раненых до больницы - РИА Новости, 18.11.2024
Водитель атакованной дроном ВСУ маршрутки доставил раненых до больницы
Водитель горловской маршрутки, атакованной дроном ВСУ, доставил 10 раненых пассажиров до больницы на повреждённом автомобиле, рассказала РИА Новости главврач... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T18:22
2024-11-18T18:22
2024-11-18T18:22
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Водитель горловской маршрутки, атакованной дроном ВСУ, доставил 10 раненых пассажиров до больницы на повреждённом автомобиле, рассказала РИА Новости главврач больницы №2 Нелля Якуненко. "Сегодня (18 ноября) в 6 утра удару из дрона подверглась наша "Газель" пассажирская, в которой были 15 пассажиров. Водитель не пострадал, поэтому он на машине этой же и доставил сюда раненых", - сказала Якуненко. Она также рассказала, что всего поступили 10 человек, два из них - в тяжёлом состоянии. Они уже прооперированы, находятся в реанимации. Остальным оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение. Пациенты получили осколочные ранения мягких тканей, ног и головы. Угрозы жизни нет. По ее словам, сейчас в больнице находятся 50 мирных жителей с ранениями. "У нас со времён 14-го года такого не было. Каждый день поступают гражданские раненые", - добавила главврач. При этом, как отметила Якуненко, больница функционирует даже в сложных ситуациях: в учреждении есть тепло и свет, что позволяет проводить операции и приём всех пострадавших. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241118/vsu-1984433594.html
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в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, стирол
В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Стирол
Водитель атакованной дроном ВСУ маршрутки доставил раненых до больницы
В Горловке водитель атакованной дроном ВСУ маршрутки доставил людей до больницы
ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Водитель горловской маршрутки, атакованной дроном ВСУ, доставил 10 раненых пассажиров до больницы на повреждённом автомобиле, рассказала РИА Новости главврач больницы №2 Нелля Якуненко.
"Сегодня (18 ноября) в 6 утра удару из дрона подверглась наша "Газель" пассажирская, в которой были 15 пассажиров. Водитель не пострадал, поэтому он на машине этой же и доставил сюда раненых", - сказала Якуненко.
Она также рассказала, что всего поступили 10 человек, два из них - в тяжёлом состоянии. Они уже прооперированы, находятся в реанимации. Остальным оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение. Пациенты получили осколочные ранения мягких тканей, ног и головы. Угрозы жизни нет.
По ее словам, сейчас в больнице находятся 50 мирных жителей с ранениями.
"У нас со времён 14-го года такого не было. Каждый день поступают гражданские раненые", - добавила главврач.
При этом, как отметила Якуненко, больница функционирует даже в сложных ситуациях: в учреждении есть тепло и свет, что позволяет проводить операции и приём всех пострадавших.
Горловка
расположена в 50 километрах севернее Донецка
, в городе находятся химический концерн "Стирол
" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР
, до начала конфликта в Донбассе
население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.