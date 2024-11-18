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На жителя Владивостока, угрожавшего взорвать газовые баллоны, завели дело
На жителя Владивостока, угрожавшего взорвать газовые баллоны, завели дело - РИА Новости, 18.11.2024
На жителя Владивостока, угрожавшего взорвать газовые баллоны, завели дело
Уголовное дело о хулиганстве возбудили в отношении мужчины, угрожавшего взорвать баллоны с пропаном во дворе многоквартирного дома во Владивостоке ради свидания РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T08:20
2024-11-18T08:20
2024-11-18T11:19
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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили в отношении мужчины, угрожавшего взорвать баллоны с пропаном во дворе многоквартирного дома во Владивостоке ради свидания с женой, сообщили РИА Новости в прокуратуре Приморья. В воскресенье краевая полиция сообщила о задержании мужчины, который во дворе дома на улице Надибаидзе во Владивостоке достал из автомобиля баллоны с пропаном и угрожал их взорвать. По информации прокуратуры Приморья, мужчина демонстративно производил манипуляции с газовыми баллонами, в том числе разливая вокруг них бензин, требуя, чтобы к нему пришла его жена. "Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Мужчина задержан, решается вопрос по избранию ему меры пресечения", - сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры.
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происшествия, владивосток, россия
Происшествия, Владивосток, Россия
На жителя Владивостока, угрожавшего взорвать газовые баллоны, завели дело
На жителя Владивостока, угрожавшего взорвать баллоны с пропаном, завели дело