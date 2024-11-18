https://ria.ru/20241118/vladivostok-1984322355.html

На жителя Владивостока, угрожавшего взорвать газовые баллоны, завели дело

На жителя Владивостока, угрожавшего взорвать газовые баллоны, завели дело - РИА Новости, 18.11.2024

На жителя Владивостока, угрожавшего взорвать газовые баллоны, завели дело

Уголовное дело о хулиганстве возбудили в отношении мужчины, угрожавшего взорвать баллоны с пропаном во дворе многоквартирного дома во Владивостоке ради свидания РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T08:20

2024-11-18T08:20

2024-11-18T11:19

происшествия

владивосток

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984350459_405:148:1273:636_1920x0_80_0_0_a2eda26dca2fdb023f3bc3edb5dad811.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили в отношении мужчины, угрожавшего взорвать баллоны с пропаном во дворе многоквартирного дома во Владивостоке ради свидания с женой, сообщили РИА Новости в прокуратуре Приморья. В воскресенье краевая полиция сообщила о задержании мужчины, который во дворе дома на улице Надибаидзе во Владивостоке достал из автомобиля баллоны с пропаном и угрожал их взорвать. По информации прокуратуры Приморья, мужчина демонстративно производил манипуляции с газовыми баллонами, в том числе разливая вокруг них бензин, требуя, чтобы к нему пришла его жена. "Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Мужчина задержан, решается вопрос по избранию ему меры пресечения", - сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры.

https://ria.ru/20241106/migrant-1982293388.html

владивосток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток, россия