https://ria.ru/20241118/veterany-1984435431.html

Проект "Защитники" трудоустроил 289 ветеранов СВО и их семьи на Ставрополье

Проект "Защитники" трудоустроил 289 ветеранов СВО и их семьи на Ставрополье - РИА Новости, 18.11.2024

Проект "Защитники" трудоустроил 289 ветеранов СВО и их семьи на Ставрополье

Проект "Защитники" помог трудоустроить на Ставрополье 109 ветеранов СВО и 180 членов их семей с начала работы, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T17:31

2024-11-18T17:31

2024-11-18T17:44

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Проект "Защитники" помог трудоустроить на Ставрополье 109 ветеранов СВО и 180 членов их семей с начала работы, сообщает пресс-служба правительства региона. В одном из госпиталей Минобороны РФ прошла очередная встреча бойцов с руководством министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края, а также Краевого кадрового центра. Директор центра Виктория Полюбина рассказала на встрече о возможностях проекта "Защитник" после завершения службы. Также бойцов ознакомили с банком вакансий, разъяснили, как правильно составить резюме, провели ряд тестов на определение профессиональных склонностей. "Участники СВО заключают соцконтракты, пользуются возможностями проекта "Защитники". Так, с начала действия проекта трудоустроено 109 участников СВО и 180 членов их семей. Нами прорабатывается вопрос трудоустройства бойцов, получивших тяжелые травмы", - сообщил заместитель министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края Денис Ильин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в рамках нового нацпроекта "Кадры" в 2025 году работодатели, которые примут в штат участников СВО, смогут воспользоваться грантами на выплату зарплаты и обустройство рабочего места. Кадровый проект "Защитники", инициированный губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым, стартовал в сентябре прошлого года. Он работает в рамках краевой госпрограммы и направлен на обеспечение трудоустройства ветеранов СВО, возвращающихся к мирной жизни. В том числе разработаны меры поддержки при организации собственного бизнеса, трудоустройства на предприятия, в организации и учреждения края.

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ставропольский край, владимир владимиров, министерство обороны рф (минобороны рф)