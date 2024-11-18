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Шесть школ капитально отремонтировали в Верхневолжье рамках госпрограммы

Шесть школ капитально отремонтировали в Верхневолжье рамках госпрограммы - РИА Новости, 18.11.2024

Шесть школ капитально отремонтировали в Верхневолжье рамках госпрограммы

В Тверской области по инициативе губернатора Игоря Рудени по государственной программе "Развитие образования" реализуется программа капитального ремонта школ... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T16:18

2024-11-18T16:18

2024-11-18T16:18

тверская область

россия

игорь руденя

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Тверской области по инициативе губернатора Игоря Рудени по государственной программе "Развитие образования" реализуется программа капитального ремонта школ "Модернизация школьных систем образования", которой в этом году охвачено шесть учебных заведений, сообщает пресс-служба регионального правительства. В их числе школа №2 имени Сергея Ступакова в Удомельском округе. Здесь провели капитальные работы по 14 направлениям, включая полное обновление фасада здания, замену окон и дверей, шпаклёвку и выравнивание стен, замену санитарных узлов, ремонт инженерных коммуникаций, обеспечение антитеррористической безопасности на прилегающей территории и в школе. Учебные классы оснастили современным оборудованием. Также в 2024 году в программу модернизации учреждений образования вошли Западнодвинская школа №2, школы №1 и №3 Торопецкого округа, школа №1 имени Дениса Стребина города Конаково и Весьегонская СОШ. Ключевая задача программы – обеспечить комплексный подход в вопросах формирования комфортной образовательной среды. Она включает капремонт зданий школ, их оснащение современными средствами обучения и воспитания, выполнение дополнительных мероприятий. Это, в том числе профессиональное обучение педагогов, обновление учебных материалов. В ходе реализации проекта школьники, их родители и учителя привлекаются к обсуждению различных решений при подготовке и проведении капитальных ремонтов, говорится в сообщении. С 2022 года в Верхневолжье было модернизировано 19 школ, среди них – Малышевская школа Максатихинского округа, Борковская школа Бежецкого округа, Тверская школа-интернат №1, школа №15, Горютинская СОШ Калининского округа, СОШ поселка Радченко Конаковского округа и другие. В 2024-2026 годах предусмотрено выполнение комплексных работ в восьми учебных заведениях: это Пеновская школа имени Е.И. Чайкиной, Центр образования №49 и школа №18 в Твери, Сандовская школа, Западнодвинская школа №1, Максатихинская школа №1, школа №3 Нелидовского городского округа, гимназия №2 города Торжок, пояснили в пресс-службе. Там добавили, что всего с 2022 по 2026 год по программе будет обновлено 33 общеобразовательных учреждения Тверской области.

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россия, игорь руденя