https://ria.ru/20241118/uran-1984366541.html

В Кремле прокомментировали ограничение на экспорт обогащенного урана в США

В Кремле прокомментировали ограничение на экспорт обогащенного урана в США - РИА Новости, 18.11.2024

В Кремле прокомментировали ограничение на экспорт обогащенного урана в США

Ограничение на экспорт обогащенного урана в США – зеркальная мера, об ущербе интересам России речи нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T12:29

2024-11-18T12:29

2024-11-18T12:33

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ограничение на экспорт обогащенного урана в США – зеркальная мера, об ущербе интересам России речи нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее пресс-служба кабмина сообщила о том, что правительство России ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана, исключения – поставки по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Отмечалось, что решение принято по указанию президента России Владимира Путина в ответ на введенные США ограничения. Президент США Джо Байден в мае подписал закон о запрете на импорт урана из России. Он будет действовать до 2040 года, однако вплоть до 2028 года покупка дозволена в исключительных случаях при наличии разрешения от американского минэнерго.Пескову задали вопрос, соответствует ли это решение интересам РФ, будет ли оно действовать при контакте президента РФ Владимира Путина и нового избранного президента США Дональда Трампа."Правительство проработало этот вопрос и проанализировало возможность введения ответных мер... Действительно, это должно полностью соответствовать нашим интересам и не наносить ущерба. Речь идет о симметричном ответе. Действительно введен запрет, но в тех случаях, когда это соответствует нашим интересам, Федеральная служба по техническому экспортному контролю России может принимать решения об исключении из этого перечня запретов. Здесь ни о каком ущербе для наших интересов речи не идет", - ответил пресс-секретарь президента РФ.В сентябре Путин на совещании с членами правительства поручил кабмину подумать о возможности ограничения экспорта урана, титана, никеля и других стратегических товаров за рубеж, но только не во вред России.США, согласно данным американской статслужбы, последний раз покупали российский уран в июле - на 109 миллионов долларов. Всего с начала текущего года американцы приобрели его у России на 574 миллиона долларов, что почти на 32% меньше показателя годом ранее.

https://ria.ru/20240914/ryabkov-1972674885.html

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