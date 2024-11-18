Росгвардия уничтожила националистов и технику ВСУ в Курской области
Росгвардия уничтожила более 30 националистов и технику ВСУ в Курской области
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России на Херсонском направлении
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России на Херсонском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Подразделения Росгвардии уничтожили более 30 националистов ВСУ, два опорных пункта и два пункта временной дислокации противника, а также технику ВСУ в Курской области, сообщает ведомство в Telegram-канале.
"Военнослужащие спецназа группировки войск (сил) Росгвардии при огневой поддержке подразделений Вооруженных сил России уничтожили более 30 националистов ВСУ в Курской области. В ходе атаки с использованием FPV-дронов и при поддержке танка огневая группа Росгвардии уничтожила два опорных пункта и два пункта временной дислокации противника", - говорится в сообщении.
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Кроме того, спецназовцы нанесли удары по скоплениям личного состава боевиков, а также уничтожили станцию РЭБ большой мощности, станцию связи иностранного производства, 120-миллиметровый миномет ВСУ и FPV-ретранслятор.
"Росгвардейцы также выполнили задачи по прикрытию и сопровождению действий расчетов реактивных систем залпового огня министерства обороны Российской Федерации", - добавляет ведомство.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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