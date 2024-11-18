https://ria.ru/20241118/udmurtiya-1984450568.html
Бречалов: Удмуртия в пятерке лидеров по росту числа бизнесменов
Бречалов: Удмуртия в пятерке лидеров по росту числа бизнесменов - РИА Новости, 18.11.2024
Бречалов: Удмуртия в пятерке лидеров по росту числа бизнесменов
Удмуртия вошла в пятерку российских регионов-лидеров по росту числа индивидуальных предпринимателей, заявил в понедельник глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T18:46
2024-11-18T18:46
2024-11-18T18:46
удмуртская республика
россия
александр бречалов
александр исаевич
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 18 ноя - РИА Новости. Удмуртия вошла в пятерку российских регионов-лидеров по росту числа индивидуальных предпринимателей, заявил в понедельник глава республики Александр Бречалов. По его словам, за год количество индивидуальных предпринимателей в регионе выросло на 14,5% и составило почти 47 тысяч бизнесменов. "Мы остаемся одним из самых предпринимательских регионов. Темпы роста числа ИП в Удмуртии уступают лишь четырем субъектам. Сегодня в топ-5 входят Херсонская и Запорожская области, а также Чеченская республика и Калмыкия. Сегодня в Удмуртии зарегистрировано почти 47 тысяч индивидуальных предпринимателей, а в прошлом году их было 38. Во многом росту числа ИП способствуют меры поддержки бизнеса, запущенные в регионе", - цитирует Бречалова его пресс-служба. Глава региона также напомнил, что зарегистрировать ИП без бумажной волокиты можно в корпорации развития Удмуртии. Платить госпошлину за регистрацию ИП не нужно. Специалисты в режиме одного окна помогут открыть счет в одном из семи банков-партнеров. Эксперты корпорации подскажут, как подобрать верный ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) и расскажут о преимуществах УСН (упрощённая система налогообложения). Все, что для этого нужно - паспорт, СНИЛС, ИНН, адрес электронной почты. Таким образом, только с начала 2024 года при содействии специалистов корпорации развития Удмуртии более 160 жителей региона зарегистрировали ИП. В пресс-службе руководителя республики со ссылкой на генерального директора федеральной корпорации МСП Александра Исаевича рассказали, что в целом в России количество индивидуальных предпринимателей с начала года увеличилось на 4,7% и по итогам 9 месяцев составило 4,2 миллиона. Положительная динамика роста обеспечена за счет включения в реестр МСП в 2024 году 847 тысяч ИП, тогда как исключено 643 тысячи. "Лидеры с максимальным ростом – строительство (+9,4%), административная деятельность (+8,4%), IT (+8,4%), деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (+8%), образование (+7,8%)", - приводятся в сообщении слова Исаевича. В пресс-службе добавили, что среди индивидуальных предпринимателей 41% – женщины, доля которых относительно стабильна на протяжении последних 5 лет. Каждый четвертый индивидуальный предприниматель является представителем молодежи (до 35 лет), каждый третий – в возрасте от 36 до 45 лет. Самым возрастным индивидуальным предпринимателям – более 95 лет, их 13 человек. "Подробная информация о мерах поддержки индивидуальных предпринимателей представлена на цифровой платформе МСП.РФ, которая создана корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ и развивается в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Национальный проект действует по указу президента России Владимира Путина", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20241115/brechalov-1983965692.html
https://ria.ru/20241105/brechalov-1981891311.html
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россия, александр бречалов, александр исаевич, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Россия, Александр Бречалов, Александр Исаевич, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Удмуртская Республика (Удмуртия)
УФА, 18 ноя - РИА Новости. Удмуртия вошла в пятерку российских регионов-лидеров по росту числа индивидуальных предпринимателей, заявил в понедельник глава республики Александр Бречалов.
По его словам, за год количество индивидуальных предпринимателей в регионе выросло на 14,5% и составило почти 47 тысяч бизнесменов.
"Мы остаемся одним из самых предпринимательских регионов. Темпы роста числа ИП в Удмуртии уступают лишь четырем субъектам. Сегодня в топ-5 входят Херсонская и Запорожская области, а также Чеченская республика и Калмыкия. Сегодня в Удмуртии зарегистрировано почти 47 тысяч индивидуальных предпринимателей, а в прошлом году их было 38. Во многом росту числа ИП способствуют меры поддержки бизнеса, запущенные в регионе", - цитирует Бречалова его пресс-служба.
Глава региона также напомнил, что зарегистрировать ИП без бумажной волокиты можно в корпорации развития Удмуртии. Платить госпошлину за регистрацию ИП не нужно. Специалисты в режиме одного окна помогут открыть счет в одном из семи банков-партнеров. Эксперты корпорации подскажут, как подобрать верный ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) и расскажут о преимуществах УСН (упрощённая система налогообложения). Все, что для этого нужно - паспорт, СНИЛС, ИНН, адрес электронной почты. Таким образом, только с начала 2024 года при содействии специалистов корпорации развития Удмуртии более 160 жителей региона зарегистрировали ИП.
В пресс-службе руководителя республики со ссылкой на генерального директора федеральной корпорации МСП Александра Исаевича
рассказали, что в целом в России
количество индивидуальных предпринимателей с начала года увеличилось на 4,7% и по итогам 9 месяцев составило 4,2 миллиона. Положительная динамика роста обеспечена за счет включения в реестр МСП в 2024 году 847 тысяч ИП, тогда как исключено 643 тысячи.
"Лидеры с максимальным ростом – строительство (+9,4%), административная деятельность (+8,4%), IT (+8,4%), деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (+8%), образование (+7,8%)", - приводятся в сообщении слова Исаевича.
В пресс-службе добавили, что среди индивидуальных предпринимателей 41% – женщины, доля которых относительно стабильна на протяжении последних 5 лет. Каждый четвертый индивидуальный предприниматель является представителем молодежи (до 35 лет), каждый третий – в возрасте от 36 до 45 лет. Самым возрастным индивидуальным предпринимателям – более 95 лет, их 13 человек.
"Подробная информация о мерах поддержки индивидуальных предпринимателей представлена на цифровой платформе МСП.РФ, которая создана корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития
РФ и развивается в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Национальный проект действует по указу президента России Владимира Путина
", - говорится в релизе.