https://ria.ru/20241118/udmurtiya-1984450568.html

Бречалов: Удмуртия в пятерке лидеров по росту числа бизнесменов

Бречалов: Удмуртия в пятерке лидеров по росту числа бизнесменов - РИА Новости, 18.11.2024

Бречалов: Удмуртия в пятерке лидеров по росту числа бизнесменов

Удмуртия вошла в пятерку российских регионов-лидеров по росту числа индивидуальных предпринимателей, заявил в понедельник глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T18:46

2024-11-18T18:46

2024-11-18T18:46

удмуртская республика

россия

александр бречалов

александр исаевич

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 18 ноя - РИА Новости. Удмуртия вошла в пятерку российских регионов-лидеров по росту числа индивидуальных предпринимателей, заявил в понедельник глава республики Александр Бречалов. По его словам, за год количество индивидуальных предпринимателей в регионе выросло на 14,5% и составило почти 47 тысяч бизнесменов. "Мы остаемся одним из самых предпринимательских регионов. Темпы роста числа ИП в Удмуртии уступают лишь четырем субъектам. Сегодня в топ-5 входят Херсонская и Запорожская области, а также Чеченская республика и Калмыкия. Сегодня в Удмуртии зарегистрировано почти 47 тысяч индивидуальных предпринимателей, а в прошлом году их было 38. Во многом росту числа ИП способствуют меры поддержки бизнеса, запущенные в регионе", - цитирует Бречалова его пресс-служба. Глава региона также напомнил, что зарегистрировать ИП без бумажной волокиты можно в корпорации развития Удмуртии. Платить госпошлину за регистрацию ИП не нужно. Специалисты в режиме одного окна помогут открыть счет в одном из семи банков-партнеров. Эксперты корпорации подскажут, как подобрать верный ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) и расскажут о преимуществах УСН (упрощённая система налогообложения). Все, что для этого нужно - паспорт, СНИЛС, ИНН, адрес электронной почты. Таким образом, только с начала 2024 года при содействии специалистов корпорации развития Удмуртии более 160 жителей региона зарегистрировали ИП. В пресс-службе руководителя республики со ссылкой на генерального директора федеральной корпорации МСП Александра Исаевича рассказали, что в целом в России количество индивидуальных предпринимателей с начала года увеличилось на 4,7% и по итогам 9 месяцев составило 4,2 миллиона. Положительная динамика роста обеспечена за счет включения в реестр МСП в 2024 году 847 тысяч ИП, тогда как исключено 643 тысячи. "Лидеры с максимальным ростом – строительство (+9,4%), административная деятельность (+8,4%), IT (+8,4%), деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (+8%), образование (+7,8%)", - приводятся в сообщении слова Исаевича. В пресс-службе добавили, что среди индивидуальных предпринимателей 41% – женщины, доля которых относительно стабильна на протяжении последних 5 лет. Каждый четвертый индивидуальный предприниматель является представителем молодежи (до 35 лет), каждый третий – в возрасте от 36 до 45 лет. Самым возрастным индивидуальным предпринимателям – более 95 лет, их 13 человек. "Подробная информация о мерах поддержки индивидуальных предпринимателей представлена на цифровой платформе МСП.РФ, которая создана корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ и развивается в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Национальный проект действует по указу президента России Владимира Путина", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20241115/brechalov-1983965692.html

https://ria.ru/20241105/brechalov-1981891311.html

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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россия, александр бречалов, александр исаевич, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), удмуртская республика (удмуртия)