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Ганчев прокомментировал разрешение США на удары вглубь России

Ганчев прокомментировал разрешение США на удары вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024

Ганчев прокомментировал разрешение США на удары вглубь России

Разрешение на удары дальнобойным вооружением вглубь территории РФ не поможет Украине, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T16:27

2024-11-18T16:27

2024-11-18T16:35

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БЕЛГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Разрешение на удары дальнобойным вооружением вглубь территории РФ не поможет Украине, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Нельзя исключать, что Украина получит такое разрешение (наносить удары вглубь РФ - ред.). Другой вопрос, что ей это даст. Достичь какой-то победы у нее все равно не получится. Здесь будет больше вопрос, какая будет реакция от нашего политического руководства на такое решение. И действительно тогда можно будет говорить, какие последствия будут для киевского режима", - сказал глава Харьковской области. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Однако, дальнейших подтверждений данной информации не поступало. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241118/atacms--1984319590.html

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в мире, россия, украина, харьковская область, виталий ганчев