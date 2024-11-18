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В Госдуме назвали разрешение ВСУ бить вглубь России политическим ходом - РИА Новости, 18.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:54 18.11.2024 (обновлено: 13:01 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/udary-1984370997.html
В Госдуме назвали разрешение ВСУ бить вглубь России политическим ходом
В Госдуме назвали разрешение ВСУ бить вглубь России политическим ходом - РИА Новости, 18.11.2024
В Госдуме назвали разрешение ВСУ бить вглубь России политическим ходом
Сообщения об использовании Украиной ракет дальнего поражения для ударов по России больше похожи на политический ход, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T12:54
2024-11-18T13:01
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
амир хамитов
джо байден
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сообщения об использовании Украиной ракет дальнего поражения для ударов по России больше похожи на политический ход, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французская газета Figaro, сообщившая в воскресенье, что Франция и Великобритания разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow, удалила информацию об этом из статьи на своем сайте. "Обращает на себя внимание, что о подобных решениях буквально кричат на весь мир. Это все равно, что перед нападением провести пресс-конференцию и разместить во всех изданиях мира подробный план своих действий. Все это больше похоже на политический ход", - считает Хамитов. Он отметил, что Запад, "в том числе и Украина, поскольку она тотально зависит от Запада", отличается крайним цинизмом. По его мнению, создается впечатление, что для них не играет никакой роли, сколько человек погибнет, а сколько пострадает от их действий. "Как не имеет значения и законность их действий или хотя бы соответствие здравому смыслу. О возможных ударах сообщается так обыденно, как будто речь идёт о графике работы ведомственной столовой", - добавил парламентарий. Хамитов считает, что Западу важно показать свою власть и силу и не дать усомниться, кто здесь главный. А такое "неадекватное восприятие реальности", подчеркнул депутат Госдумы, вполне может привести и к настоящим людским жертвам, что неоднократно и наблюдалось. Кроме того, Хамитов уточнил, что европейские СМИ спешат удалить информацию о разрешении Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, и с учетом того, что ни президент США Джо Байден, ни его администрация не подтверждают согласия на использование американских ракет, все это похоже на "обычный американский внутриполитический шантаж". "Добавлю, что на ход специальной военной операции это не повлияет, и мы продолжим выполнять поставленные задачи", - заключил он.
https://ria.ru/20241118/atacms--1984319590.html
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украина, россия, сша, амир хамитов, джо байден, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Амир Хамитов, Джо Байден, В мире
В Госдуме назвали разрешение ВСУ бить вглубь России политическим ходом

Депутат Хамитов назвал разрешение ВСУ бить вглубь России политическим ходом

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сообщения об использовании Украиной ракет дальнего поражения для ударов по России больше похожи на политический ход, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французская газета Figaro, сообщившая в воскресенье, что Франция и Великобритания разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow, удалила информацию об этом из статьи на своем сайте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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"Обращает на себя внимание, что о подобных решениях буквально кричат на весь мир. Это все равно, что перед нападением провести пресс-конференцию и разместить во всех изданиях мира подробный план своих действий. Все это больше похоже на политический ход", - считает Хамитов.
Он отметил, что Запад, "в том числе и Украина, поскольку она тотально зависит от Запада", отличается крайним цинизмом. По его мнению, создается впечатление, что для них не играет никакой роли, сколько человек погибнет, а сколько пострадает от их действий.
"Как не имеет значения и законность их действий или хотя бы соответствие здравому смыслу. О возможных ударах сообщается так обыденно, как будто речь идёт о графике работы ведомственной столовой", - добавил парламентарий.
Куда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm ShadowКуда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
Инфографика
Хамитов считает, что Западу важно показать свою власть и силу и не дать усомниться, кто здесь главный. А такое "неадекватное восприятие реальности", подчеркнул депутат Госдумы, вполне может привести и к настоящим людским жертвам, что неоднократно и наблюдалось.
Кроме того, Хамитов уточнил, что европейские СМИ спешат удалить информацию о разрешении Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, и с учетом того, что ни президент США Джо Байден, ни его администрация не подтверждают согласия на использование американских ракет, все это похоже на "обычный американский внутриполитический шантаж".
"Добавлю, что на ход специальной военной операции это не повлияет, и мы продолжим выполнять поставленные задачи", - заключил он.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШААмир ХамитовДжо БайденВ мире
 
 
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