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В Венгрии отреагировали на разрешение Запада бить вглубь России

В Венгрии отреагировали на разрешение Запада бить вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024

В Венгрии отреагировали на разрешение Запада бить вглубь России

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на фоне сообщений о разрешении Запада бить по территории РФ дальнобойным оружием... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T09:57

2024-11-18T09:57

2024-11-18T10:35

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БУДАПЕШТ, 18 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на фоне сообщений о разрешении Запада бить по территории РФ дальнобойным оружием заявил, что Брюссель и Вашингтон не гнушаются распространить конфликт на Украине на весь мир."Брюссельский и вашингтонский провоенный мейнстрим начал финальное отчаянное нападение на новую реальность... Это не только антидемократично, но и крайне опасно. Похоже, что провоенные силы в финальном отчаянии не гнушаются худшего, то есть распространения войны на Украине на весь мир", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.По его словам, новая реальность сложилась с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, поскольку "люди решили поддержать патриотические силы, выступающие за мир", что не готовы принять провоенные политики в Брюсселе и Вашингтоне.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro.Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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