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В Крыму высказались о решении Байдена об ударах вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:45 18.11.2024 (обновлено: 10:54 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/udary-1984331673.html
В Крыму высказались о решении Байдена об ударах вглубь России
В Крыму высказались о решении Байдена об ударах вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
В Крыму высказались о решении Байдена об ударах вглубь России
Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал информацию о разрешении президента США Джо Байдена Украине наносить удары американскими дальнобойными... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T09:45
2024-11-18T10:54
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
джо байден
заур смирнов
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал информацию о разрешении президента США Джо Байдена Украине наносить удары американскими дальнобойными ракетами вглубь России проявлением политической паранойи. Ранее Владимир Зеленский, комментируя сообщения СМИ о санкционировании Байденом ударов по территории РФ, заявил, что такие вещи не анонсируют, а "ракеты скажут сами за себя". "Решение Байдена и его союзников об ударах по России - это типичное проявление политической паранойи. Подобное решение находится за пределами реальности и здравого смысла", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, ничего кроме эскалации конфликта и еще большего ухудшения положения Украины это не принесет. "При этом Россия продолжит достижение своих стратегических целей", - подчеркнул Смирнов. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. Предполагается, что ВСУ будут использовать переданные дальнобойные ракеты для ударов по российским и якобы присутствующим в Курской области северокорейским бойцам. При этом в дальнейшем киевский режим может получить разрешение на применение этого оружия в других регионах. Байден принял решение за два месяца до вступления в должность выигравшего президентские выборы США Дональда Трампа, который ранее заявлял о намерении ограничить поддержку Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241118/atacms--1984319590.html
https://ria.ru/20241118/bayden-1984315839.html
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россия, украина, сша, джо байден, заур смирнов, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Джо Байден, Заур Смирнов, В мире
В Крыму высказались о решении Байдена об ударах вглубь России

Глава крымской миссии Смирнов назвал решение Байдена по ATACMS паранойей

© Фото : Public domainОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : Public domain
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал информацию о разрешении президента США Джо Байдена Украине наносить удары американскими дальнобойными ракетами вглубь России проявлением политической паранойи.
Ранее Владимир Зеленский, комментируя сообщения СМИ о санкционировании Байденом ударов по территории РФ, заявил, что такие вещи не анонсируют, а "ракеты скажут сами за себя".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
ATACMS готовы бить по России: Запад ждет решения Путина
Вчера, 08:00
"Решение Байдена и его союзников об ударах по России - это типичное проявление политической паранойи. Подобное решение находится за пределами реальности и здравого смысла", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, ничего кроме эскалации конфликта и еще большего ухудшения положения Украины это не принесет.
"При этом Россия продолжит достижение своих стратегических целей", - подчеркнул Смирнов.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. Предполагается, что ВСУ будут использовать переданные дальнобойные ракеты для ударов по российским и якобы присутствующим в Курской области северокорейским бойцам. При этом в дальнейшем киевский режим может получить разрешение на применение этого оружия в других регионах. Байден принял решение за два месяца до вступления в должность выигравшего президентские выборы США Дональда Трампа, который ранее заявлял о намерении ограничить поддержку Украины.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
"На эмоциях". На Западе раскрыли состояние Байдена после решения об ATACMS
Вчера, 07:05
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Эксперт предупредил о новых сюрпризах от Байдена до ухода с должности
Вчера, 03:24
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАДжо БайденЗаур СмирновВ мире
 
 
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