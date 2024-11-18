https://ria.ru/20241118/udary-1984331673.html

В Крыму высказались о решении Байдена об ударах вглубь России

В Крыму высказались о решении Байдена об ударах вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024

В Крыму высказались о решении Байдена об ударах вглубь России

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал информацию о разрешении президента США Джо Байдена Украине наносить удары американскими дальнобойными... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T09:45

2024-11-18T09:45

2024-11-18T10:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал информацию о разрешении президента США Джо Байдена Украине наносить удары американскими дальнобойными ракетами вглубь России проявлением политической паранойи. Ранее Владимир Зеленский, комментируя сообщения СМИ о санкционировании Байденом ударов по территории РФ, заявил, что такие вещи не анонсируют, а "ракеты скажут сами за себя". "Решение Байдена и его союзников об ударах по России - это типичное проявление политической паранойи. Подобное решение находится за пределами реальности и здравого смысла", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, ничего кроме эскалации конфликта и еще большего ухудшения положения Украины это не принесет. "При этом Россия продолжит достижение своих стратегических целей", - подчеркнул Смирнов. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. Предполагается, что ВСУ будут использовать переданные дальнобойные ракеты для ударов по российским и якобы присутствующим в Курской области северокорейским бойцам. При этом в дальнейшем киевский режим может получить разрешение на применение этого оружия в других регионах. Байден принял решение за два месяца до вступления в должность выигравшего президентские выборы США Дональда Трампа, который ранее заявлял о намерении ограничить поддержку Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241118/atacms--1984319590.html

https://ria.ru/20241118/bayden-1984315839.html

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россия, украина, сша, джо байден, заур смирнов, в мире