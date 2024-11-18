https://ria.ru/20241118/ubiystvo-1984398004.html

В Астрахани раскрыли двойное убийство 26-летней давности

В Астрахани раскрыли двойное убийство 26-летней давности - РИА Новости, 18.11.2024

В Астрахани раскрыли двойное убийство 26-летней давности

Следователи установили подозреваемого в убийстве матери и дочери в 1998 году в Астрахани, им оказался мужчина, осужденный за еще одно убийство в регионе,... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T14:30

2024-11-18T14:30

2024-11-18T14:34

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россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя - РИА Новости. Следователи установили подозреваемого в убийстве матери и дочери в 1998 году в Астрахани, им оказался мужчина, осужденный за еще одно убийство в регионе, сообщило СУСК России по Астраханской области. По информации ведомства, в ноябре 1998 года в квартире одного из домов по улице Яблочкова в Астрахани были обнаружены тела 67-летней женщины и ее 37-летней дочери. Тогда злоумышленников задержать не удалось, расследование по делу было приостановлено. "В ноябре 2024 года установлен один из участников, причастный к совершению данного преступления", - говорится в сообщении. По версии следствия, ночью 28 ноября 1998 года он вместе с неустановленным подельником проникли в квартиру потерпевших, задушили их с помощью кабеля, похитили деньги и ценности на сумму более 45 тысяч рублей и скрылись. Эксперты обнаружили на теле потерпевших телесные повреждения, характерные для пыток. Как уточнил РИА Новости представитель регионального СУСК России, установленный фигурант в 2023 году освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство, совершенное в 2004 году.

https://ria.ru/20240410/ubiystvo-1939096893.html

https://ria.ru/20241114/prestuplenie-1983648021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, астрахань, россия, астраханская область