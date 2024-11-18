https://ria.ru/20241118/tusk-1984303152.html

Ближайшие несколько недель станут решающими для Украины, считает Туск

Ближайшие несколько недель станут решающими для Украины, считает Туск - РИА Новости, 18.11.2024

Ближайшие несколько недель станут решающими для Украины, считает Туск

Будущее Украины и стран Запада будут определять ближайшие несколько недель, выразил мнение премьер-министр Польши Дональд Туск. Соответствующее заявление он... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T01:40

2024-11-18T01:40

2024-11-18T11:42

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

дональд туск

польша

владимир путин

олаф шольц

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Будущее Украины и стран Запада будут определять ближайшие несколько недель, выразил мнение премьер-министр Польши Дональд Туск. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Х."Следующие недели будут решающими не только для самого конфликта, но и для нашего будущего", — написал политик.Он также подверг критике некоторых лидеров западных стран за попытки телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, добавив, что такие действия не смогут заменить реальную поддержку Украине.В пятницу пресс-служба Кремля сообщила о первом с декабря 2022 года разговоре президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца. В пресс-релизе подчеркивается, что стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. Российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить.

https://ria.ru/20241117/scholts-1984261219.html

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в мире, украина, россия, дональд туск, польша, владимир путин, олаф шольц