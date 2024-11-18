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Ближайшие несколько недель станут решающими для Украины, считает Туск
Ближайшие несколько недель станут решающими для Украины, считает Туск - РИА Новости, 18.11.2024
Ближайшие несколько недель станут решающими для Украины, считает Туск
Будущее Украины и стран Запада будут определять ближайшие несколько недель, выразил мнение премьер-министр Польши Дональд Туск. Соответствующее заявление он... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T01:40
2024-11-18T01:40
2024-11-18T11:42
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Будущее Украины и стран Запада будут определять ближайшие несколько недель, выразил мнение премьер-министр Польши Дональд Туск. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Х."Следующие недели будут решающими не только для самого конфликта, но и для нашего будущего", — написал политик.Он также подверг критике некоторых лидеров западных стран за попытки телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, добавив, что такие действия не смогут заменить реальную поддержку Украине.В пятницу пресс-служба Кремля сообщила о первом с декабря 2022 года разговоре президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца. В пресс-релизе подчеркивается, что стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. Российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить.
https://ria.ru/20241117/scholts-1984261219.html
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Ближайшие несколько недель станут решающими для Украины, считает Туск
Премьер Польши Туск: следующие недели станут решающими для Украины