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В Турции междугородний автобус попал в ДТП, один человек погиб - РИА Новости, 18.11.2024
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11:01 18.11.2024 (обновлено: 11:02 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/turtsiya-1984348595.html
В Турции междугородний автобус попал в ДТП, один человек погиб
В Турции междугородний автобус попал в ДТП, один человек погиб - РИА Новости, 18.11.2024
В Турции междугородний автобус попал в ДТП, один человек погиб
Междугородний автобус перевернулся в турецкой провинции Эскишехир, погиб один пассажир, ранены 30, сообщило агентство Anadolu. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T11:01
2024-11-18T11:02
в мире
турция
эскишехир (провинция)
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СТАМБУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Междугородний автобус перевернулся в турецкой провинции Эскишехир, погиб один пассажир, ранены 30, сообщило агентство Anadolu."Следовавший по маршруту Аланья-Бурса автобус перевернулся у деревни Дербент, погиб 56-летний пассажир Нихат Юджелер, ранены 30 человек", - сообщило агентство.Всего в автобусе находилось 44 человека, в том числе водитель. Раненые госпитализированы в ближайшие больницы.
https://ria.ru/20241009/turtsiya-1977227238.html
турция
эскишехир (провинция)
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в мире, турция, эскишехир (провинция)
В мире, Турция, Эскишехир (провинция)
В Турции междугородний автобус попал в ДТП, один человек погиб

Anadolu: в Турции перевернулся автобус, один пассажир погиб, 30 ранены

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Междугородний автобус перевернулся в турецкой провинции Эскишехир, погиб один пассажир, ранены 30, сообщило агентство Anadolu.
"Следовавший по маршруту Аланья-Бурса автобус перевернулся у деревни Дербент, погиб 56-летний пассажир Нихат Юджелер, ранены 30 человек", - сообщило агентство.
Всего в автобусе находилось 44 человека, в том числе водитель. Раненые госпитализированы в ближайшие больницы.
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В миреТурцияЭскишехир (провинция)
 
 
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