https://ria.ru/20241118/turtsiya-1984348595.html

В Турции междугородний автобус попал в ДТП, один человек погиб

В Турции междугородний автобус попал в ДТП, один человек погиб - РИА Новости, 18.11.2024

В Турции междугородний автобус попал в ДТП, один человек погиб

Междугородний автобус перевернулся в турецкой провинции Эскишехир, погиб один пассажир, ранены 30, сообщило агентство Anadolu. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T11:01

2024-11-18T11:01

2024-11-18T11:02

в мире

турция

эскишехир (провинция)

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СТАМБУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Междугородний автобус перевернулся в турецкой провинции Эскишехир, погиб один пассажир, ранены 30, сообщило агентство Anadolu."Следовавший по маршруту Аланья-Бурса автобус перевернулся у деревни Дербент, погиб 56-летний пассажир Нихат Юджелер, ранены 30 человек", - сообщило агентство.Всего в автобусе находилось 44 человека, в том числе водитель. Раненые госпитализированы в ближайшие больницы.

https://ria.ru/20241009/turtsiya-1977227238.html

турция

эскишехир (провинция)

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, турция, эскишехир (провинция)