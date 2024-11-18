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В Турции боятся терять туристов из России при отмене системы "все включено" - РИА Новости, 18.11.2024
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Туризм
 
05:41 18.11.2024 (обновлено: 05:57 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/turtsiya-1984313203.html
В Турции боятся терять туристов из России при отмене системы "все включено"
В Турции боятся терять туристов из России при отмене системы "все включено" - РИА Новости, 18.11.2024
В Турции боятся терять туристов из России при отмене системы "все включено"
Турецкие курортные отели не готовы к отмене системы "всё включено", поскольку есть риск снижения интереса российских туристов к ним и потери основного рынка,... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T05:41
2024-11-18T05:57
туризм
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АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Турецкие курортные отели не готовы к отмене системы "всё включено", поскольку есть риск снижения интереса российских туристов к ним и потери основного рынка, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник в туристической индустрии Антальи. Система "всё включено" в отелях Турции привела к тому, что туристы почти не выходят из отеля и постоянно едят, что вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала страны, заявил ранее РИА Новости президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу. Представители турецкого турбизнеса неоднократно призывали пересмотреть формат услуг "всё включено" (all inclusive) в отелях, писало издание Turizm Gazetesi. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу ранее предложил отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице "без алкоголя". "Отмена системы "все включено" в отелях Турции, безусловно, повлияет на туристический рынок. Во-первых, эта мера может привести к снижению интереса российских граждан к поездкам в Турцию, так как один из основных критериев выбора отеля — это наличие удобных и доступных услуг "все включено". Во-вторых, отели могут столкнуться с необходимостью пересмотра ценовой политики и предложений, чтобы компенсировать потенциальную потерю российского рынка", - заявил собеседник агентства. В Турции отдыхать в отеле и питаться по системе "всё включено" значительно выгоднее, чем в кафе или ресторане, ведь цены там за последние два года увеличились в пять и более раз, сообщили ранее в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). По словам Александра Лиры, директора по продажам онлайн-агрегатора туров Travelata, рост цен связан с инфляцией, ростом стоимости мяса и других продуктов. Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык ранее заявил РИА Новости, что полный отказ от системы "всё включено" в турецких гостиницах маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20241022/dollar-1979287066.html
https://ria.ru/20241116/oteli-1984117099.html
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в мире, турция, россия, туристы, "все включено", путешествия, отдых
Туризм, В мире, Турция, Россия, туристы, "все включено", Путешествия, Отдых
В Турции боятся терять туристов из России при отмене системы "все включено"

Турецкие отели боятся потери основного рынка из-за отмены системы "все включено"

© РИА Новости / Светлана Баева Отель Xanadu Resort Hotel в Белеке, Турция
Отель Xanadu Resort Hotel в Белеке, Турция - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Светлана Баева
Отель Xanadu Resort Hotel в Белеке, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Турецкие курортные отели не готовы к отмене системы "всё включено", поскольку есть риск снижения интереса российских туристов к ним и потери основного рынка, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник в туристической индустрии Антальи.
Система "всё включено" в отелях Турции привела к тому, что туристы почти не выходят из отеля и постоянно едят, что вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала страны, заявил ранее РИА Новости президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу. Представители турецкого турбизнеса неоднократно призывали пересмотреть формат услуг "всё включено" (all inclusive) в отелях, писало издание Turizm Gazetesi. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу ранее предложил отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице "без алкоголя".
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"Отмена системы "все включено" в отелях Турции, безусловно, повлияет на туристический рынок. Во-первых, эта мера может привести к снижению интереса российских граждан к поездкам в Турцию, так как один из основных критериев выбора отеля — это наличие удобных и доступных услуг "все включено". Во-вторых, отели могут столкнуться с необходимостью пересмотра ценовой политики и предложений, чтобы компенсировать потенциальную потерю российского рынка", - заявил собеседник агентства.
В Турции отдыхать в отеле и питаться по системе "всё включено" значительно выгоднее, чем в кафе или ресторане, ведь цены там за последние два года увеличились в пять и более раз, сообщили ранее в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). По словам Александра Лиры, директора по продажам онлайн-агрегатора туров Travelata, рост цен связан с инфляцией, ростом стоимости мяса и других продуктов.
Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык ранее заявил РИА Новости, что полный отказ от системы "всё включено" в турецких гостиницах маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.
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