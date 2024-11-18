https://ria.ru/20241118/turtsija-1984436579.html

Администрация Эрдогана опровергла сообщения о планах по Украине

Администрация Эрдогана опровергла сообщения о планах по Украине - РИА Новости, 18.11.2024

Администрация Эрдогана опровергла сообщения о планах по Украине

Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы подготовке Анкарой предложений по урегулированию конфликта на Украине, которые будут представлены... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T17:39

2024-11-18T17:39

2024-11-18T17:39

специальная военная операция на украине

в мире

турция

украина

бразилия

реджеп тайип эрдоган

большая двадцатка

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АНКАРА, 18 ноя - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы подготовке Анкарой предложений по урегулированию конфликта на Украине, которые будут представлены на саммите "Большой двадцатки" в Бразилии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается представить на саммите G20 в Бразилии в понедельник предложение по заморозке украинского конфликта по линии фронта, информировало в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источники. По словам неназванных источников агентства, президент Турции предложит Киеву отложить переговоры о вступлении в НАТО как минимум на 10 лет в качестве "уступки" России. Предложение Эрдогана предусматривает создание "демилитаризованной зоны" на востоке Донбасса. Эрдоган предложит разместить на этой территории "международные войска" в качестве "дополнительной гарантии" для Киева и заверить Украину в том, что она будет получать помощь в виде военных поставок за согласие не вступать в НАТО. "Утверждение некоторых СМИ о том, что "Турция подготовила предложение по прекращению российско-украинской войны и что этот план будет представлен по случаю саммита G20", не соответствует действительности. Турция поддерживает дипломатические инициативы... Но разделы о Турции в упомянутой новостной статье не отражают истины. Пожалуйста, не полагайтесь на заявления, сделанные не из официальных источников", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турции.

https://ria.ru/20241108/tramp-1982571037.html

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в мире, турция, украина, бразилия, реджеп тайип эрдоган, большая двадцатка