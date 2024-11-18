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Израиль нанес удар по центральному району Бейрута
Израиль нанес удар по центральному району Бейрута - РИА Новости, 18.11.2024
Израиль нанес удар по центральному району Бейрута
Израильские ВВС нанесли удар по зданию в районе Зукак аль-Блат в центре Бейрута, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T19:43
2024-11-18T19:43
2024-11-18T20:05
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БЕЙРУТ, 18 ноя - РИА Новости. Израильские ВВС нанесли удар по зданию в районе Зукак аль-Блат в центре Бейрута, сообщил РИА Новости очевидец."Ракета ударила по зданию в районе Зукак аль-Блат и попала, скорее всего, в кафе "Шамун", но не точно. Это рядом с комплексом аз-Захра", - рассказал собеседник агентства.Удар по району Зукак аль-Блат стал третьей атакой израильской авиации по центру Бейрута менее чем за сутки. В воскресенье утром в результате удара по штаб-квартире сирийской партии Баас в центре ливанской столицы погиб глава пресс-службы движения "Хезболлах" Мохамад Афиф.
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в мире, израиль, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, ливан
В мире, Израиль, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хезболла, Ливан
Израиль нанес удар по центральному району Бейрута
ЦАХАЛ нанесла удар по центральному району Бейрута Зукак аль-Блат