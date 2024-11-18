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Армия Израиля подтвердила ликвидацию главы пресс-службы "Хезболлы"

Армия Израиля подтвердила ликвидацию главы пресс-службы "Хезболлы" - РИА Новости, 18.11.2024

Армия Израиля подтвердила ликвидацию главы пресс-службы "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию в Бейруте главы пресс-службы ливанского движения "Хезболлах" Мохамада Афифа. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T01:47

2024-11-18T01:47

2024-11-18T12:43

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию в Бейруте главы пресс-службы ливанского движения "Хезболлах" Мохамада Афифа. Ранее ливанский телеканал "Аль-Джадид" сообщил, что глава пресс-службы ливанского движения "Хезболлах" Мохамад Афиф погиб в результате удара израильских ВВС по зданию в центре Бейрута. "Сегодня Армия обороны Израиля нанесла точный удар, основанный на разведданных, по району Бейрута и ликвидировала террориста Мохамада Афифа - главного пропагандиста и представителя террористической организации "Хезболлах", — говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241113/islam-1983370848.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сектор газа, армия обороны израиля (цахал)