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Армия Израиля подтвердила ликвидацию главы пресс-службы "Хезболлы"
Армия Израиля подтвердила ликвидацию главы пресс-службы "Хезболлы" - РИА Новости, 18.11.2024
Армия Израиля подтвердила ликвидацию главы пресс-службы "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию в Бейруте главы пресс-службы ливанского движения "Хезболлах" Мохамада Афифа. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T01:47
2024-11-18T01:47
2024-11-18T12:43
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию в Бейруте главы пресс-службы ливанского движения "Хезболлах" Мохамада Афифа. Ранее ливанский телеканал "Аль-Джадид" сообщил, что глава пресс-службы ливанского движения "Хезболлах" Мохамад Афиф погиб в результате удара израильских ВВС по зданию в центре Бейрута. "Сегодня Армия обороны Израиля нанесла точный удар, основанный на разведданных, по району Бейрута и ликвидировала террориста Мохамада Афифа - главного пропагандиста и представителя террористической организации "Хезболлах", — говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сектор газа, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Сектор Газа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Армия Израиля подтвердила ликвидацию главы пресс-службы "Хезболлы"
ЦАХАЛ официально подтвердила ликвидацию главы пресс-службы "Хезболлы" в Газе