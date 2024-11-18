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Сын Трампа обвинил ВПК в стремлении развязать третью мировую войну - РИА Новости, 18.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:16 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/tramp-mladshiy-1984299222.html
Сын Трампа обвинил ВПК в стремлении развязать третью мировую войну
Сын Трампа обвинил ВПК в стремлении развязать третью мировую войну - РИА Новости, 18.11.2024
Сын Трампа обвинил ВПК в стремлении развязать третью мировую войну
Дональд Трамп-младший, сын избранного президента США Дональда Трампа, обвинил военный промышленный комплекс в попытках добиться развязывания третьей мировой... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T00:16
2024-11-18T00:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
дональд трамп-младший
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Дональд Трамп-младший, сын избранного президента США Дональда Трампа, обвинил военный промышленный комплекс в попытках добиться развязывания третьей мировой войны до прихода его отца к власти. "Военный промышленный комплекс, похоже, хочет успеть начать третью мировую войну до того, как мой отец сможет добиться мира и спасти жизни. Надо же обеспечить себе триллионные доходы. Жизни людей? Им все равно! Имбецилы!" - написал Трамп-младший в социальных сетях. Его заявление прозвучало на фоне публикаций во влиятельных американских изданиях о том, что администрация действующего президента Джо Байдена санкционировала использование Украиной американских ракет дальнего действия для ударов по территории России, что вызвало опасения по поводу возможной эскалации конфликта. Дональд Трамп-старший, который вступит в должность президента через два месяца, ранее обещал ограничить американскую военную поддержку Украины и сосредоточить свое внимание на мирных инициативах.
https://ria.ru/20241117/bayden-1984298371.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, дональд трамп-младший
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Дональд Трамп-младший
Сын Трампа обвинил ВПК в стремлении развязать третью мировую войну

Трамп-младший: военные подрядчики США хотят развязать третью мировую войну

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп–младший
Дональд Трамп–младший - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп–младший. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Дональд Трамп-младший, сын избранного президента США Дональда Трампа, обвинил военный промышленный комплекс в попытках добиться развязывания третьей мировой войны до прихода его отца к власти.
"Военный промышленный комплекс, похоже, хочет успеть начать третью мировую войну до того, как мой отец сможет добиться мира и спасти жизни. Надо же обеспечить себе триллионные доходы. Жизни людей? Им все равно! Имбецилы!" - написал Трамп-младший в социальных сетях.
Его заявление прозвучало на фоне публикаций во влиятельных американских изданиях о том, что администрация действующего президента Джо Байдена санкционировала использование Украиной американских ракет дальнего действия для ударов по территории России, что вызвало опасения по поводу возможной эскалации конфликта.
Дональд Трамп-старший, который вступит в должность президента через два месяца, ранее обещал ограничить американскую военную поддержку Украины и сосредоточить свое внимание на мирных инициативах.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
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Вчера, 23:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампДональд Трамп-младший
 
 
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