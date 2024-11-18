https://ria.ru/20241118/tramp-mladshiy-1984299222.html

Сын Трампа обвинил ВПК в стремлении развязать третью мировую войну

Сын Трампа обвинил ВПК в стремлении развязать третью мировую войну - РИА Новости, 18.11.2024

Сын Трампа обвинил ВПК в стремлении развязать третью мировую войну

Дональд Трамп-младший, сын избранного президента США Дональда Трампа, обвинил военный промышленный комплекс в попытках добиться развязывания третьей мировой... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T00:16

2024-11-18T00:16

2024-11-18T00:16

специальная военная операция на украине

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дональд трамп-младший

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Дональд Трамп-младший, сын избранного президента США Дональда Трампа, обвинил военный промышленный комплекс в попытках добиться развязывания третьей мировой войны до прихода его отца к власти. "Военный промышленный комплекс, похоже, хочет успеть начать третью мировую войну до того, как мой отец сможет добиться мира и спасти жизни. Надо же обеспечить себе триллионные доходы. Жизни людей? Им все равно! Имбецилы!" - написал Трамп-младший в социальных сетях. Его заявление прозвучало на фоне публикаций во влиятельных американских изданиях о том, что администрация действующего президента Джо Байдена санкционировала использование Украиной американских ракет дальнего действия для ударов по территории России, что вызвало опасения по поводу возможной эскалации конфликта. Дональд Трамп-старший, который вступит в должность президента через два месяца, ранее обещал ограничить американскую военную поддержку Украины и сосредоточить свое внимание на мирных инициативах.

https://ria.ru/20241117/bayden-1984298371.html

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