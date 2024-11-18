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В США делают все возможное для мягкой передачи власти Трампу - РИА Новости, 18.11.2024
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19:51 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/tramp-1984461274.html
В США делают все возможное для мягкой передачи власти Трампу
В США делают все возможное для мягкой передачи власти Трампу - РИА Новости, 18.11.2024
В США делают все возможное для мягкой передачи власти Трампу
Уходящая американская администрация продолжает делать все возможное для мягкой передачи власти победившему на выборах президента США Дональду Трампу, заявил в... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T19:51
2024-11-18T19:51
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Уходящая американская администрация продолжает делать все возможное для мягкой передачи власти победившему на выборах президента США Дональду Трампу, заявил в понедельник заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл. "По крайней мере, в этот раз мы делаем все возможное в администрации, чтобы обеспечить мягкую передачу", - сообщил он на выступлении в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. По словам чиновника, во время прихода к власти администрации действующего президента Джо Байдена четыре года назад американская столица превратилась в "лагерь", полный заборов и военных патрулей, чего власти в США не хотели бы видеть. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241109/tramp-1982863533.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден, камала харрис, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, NBC, Выборы президента США — 2024
В США делают все возможное для мягкой передачи власти Трампу

Замгоссекретаря Кэмпбелл: администрация делает все для передачи власти Трампу

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Уходящая американская администрация продолжает делать все возможное для мягкой передачи власти победившему на выборах президента США Дональду Трампу, заявил в понедельник заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл.
"По крайней мере, в этот раз мы делаем все возможное в администрации, чтобы обеспечить мягкую передачу", - сообщил он на выступлении в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
СМИ: Трамп планирует разорвать связи между Россией и еще тремя странами
9 ноября, 20:31
По словам чиновника, во время прихода к власти администрации действующего президента Джо Байдена четыре года назад американская столица превратилась в "лагерь", полный заборов и военных патрулей, чего власти в США не хотели бы видеть.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Аналитик рассказал о "козыре" Трампа на переговорах с Россией
Вчера, 07:05
 
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампДжо БайденКамала ХаррисNBCВыборы президента США — 2024
 
 
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