В США делают все возможное для мягкой передачи власти Трампу
Замгоссекретаря Кэмпбелл: администрация делает все для передачи власти Трампу
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Уходящая американская администрация продолжает делать все возможное для мягкой передачи власти победившему на выборах президента США Дональду Трампу, заявил в понедельник заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл.
"По крайней мере, в этот раз мы делаем все возможное в администрации, чтобы обеспечить мягкую передачу", - сообщил он на выступлении в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.
По словам чиновника, во время прихода к власти администрации действующего президента Джо Байдена четыре года назад американская столица превратилась в "лагерь", полный заборов и военных патрулей, чего власти в США не хотели бы видеть.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.