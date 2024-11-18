https://ria.ru/20241118/tramp-1984431075.html

Independent рассказала, сколько американцев удивились победе Трампа

Independent рассказала, сколько американцев удивились победе Трампа - РИА Новости, 18.11.2024

Independent рассказала, сколько американцев удивились победе Трампа

Около 54% американцев оказались удивлены победой Дональда Трампа на президентских выборах, такого же мнения придерживаются 43% избирателей республиканцев,... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T17:04

2024-11-18T17:04

2024-11-18T17:04

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

джо байден

nbc

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Около 54% американцев оказались удивлены победой Дональда Трампа на президентских выборах, такого же мнения придерживаются 43% избирателей республиканцев, показывает исследование, проведённое компанией Prolific по заказу британской газеты Independent. "Где-то 54% опрошенных по меньшей мере "слегка удивились" результатам, из них 14% "сильно удивились"... Среди республиканцев... 43% заявили, что "удивлены" результатами, из них 8% "сильно удивлены", - говорится в материале газеты Independent. Кроме того, по результатам исследования, подавляющее большинство американцев (78%) считают Трампа более сильным лидером, чем во времена его первого срока. Исследование проводилось онлайн компанией Prolific, в нём принял участие 1941 совершеннолетний американец. Сроки проведения исследования и статистическая погрешность не приводятся. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после 4-летнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчётом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдёт 20 января.

https://ria.ru/20241107/tramp-1982300685.html

https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, nbc, выборы президента сша — 2024