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Independent рассказала, сколько американцев удивились победе Трампа - РИА Новости, 18.11.2024
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17:04 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/tramp-1984431075.html
Independent рассказала, сколько американцев удивились победе Трампа
Independent рассказала, сколько американцев удивились победе Трампа - РИА Новости, 18.11.2024
Independent рассказала, сколько американцев удивились победе Трампа
Около 54% американцев оказались удивлены победой Дональда Трампа на президентских выборах, такого же мнения придерживаются 43% избирателей республиканцев,... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T17:04
2024-11-18T17:04
в мире
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Около 54% американцев оказались удивлены победой Дональда Трампа на президентских выборах, такого же мнения придерживаются 43% избирателей республиканцев, показывает исследование, проведённое компанией Prolific по заказу британской газеты Independent. "Где-то 54% опрошенных по меньшей мере "слегка удивились" результатам, из них 14% "сильно удивились"... Среди республиканцев... 43% заявили, что "удивлены" результатами, из них 8% "сильно удивлены", - говорится в материале газеты Independent. Кроме того, по результатам исследования, подавляющее большинство американцев (78%) считают Трампа более сильным лидером, чем во времена его первого срока. Исследование проводилось онлайн компанией Prolific, в нём принял участие 1941 совершеннолетний американец. Сроки проведения исследования и статистическая погрешность не приводятся. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после 4-летнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчётом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдёт 20 января.
https://ria.ru/20241107/tramp-1982300685.html
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РИА Новости
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, NBC, Выборы президента США — 2024
Independent рассказала, сколько американцев удивились победе Трампа

Independent: около 54% американцев удивились победе Трампа на выборах

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Около 54% американцев оказались удивлены победой Дональда Трампа на президентских выборах, такого же мнения придерживаются 43% избирателей республиканцев, показывает исследование, проведённое компанией Prolific по заказу британской газеты Independent.
"Где-то 54% опрошенных по меньшей мере "слегка удивились" результатам, из них 14% "сильно удивились"... Среди республиканцев... 43% заявили, что "удивлены" результатами, из них 8% "сильно удивлены", - говорится в материале газеты Independent.
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Кроме того, по результатам исследования, подавляющее большинство американцев (78%) считают Трампа более сильным лидером, чем во времена его первого срока.
Исследование проводилось онлайн компанией Prolific, в нём принял участие 1941 совершеннолетний американец. Сроки проведения исследования и статистическая погрешность не приводятся.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после 4-летнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчётом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдёт 20 января.
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В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденNBCВыборы президента США — 2024
 
 
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