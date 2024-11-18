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СМИ раскрыли стратегию Трампа после разрешения ударов вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:06 18.11.2024 (обновлено: 15:29 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/tramp-1984405012.html
СМИ раскрыли стратегию Трампа после разрешения ударов вглубь России
СМИ раскрыли стратегию Трампа после разрешения ударов вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
СМИ раскрыли стратегию Трампа после разрешения ударов вглубь России
Избранный президент США Дональд Трамп может отменить разрешение действующего главы государства Джо Байдена для Украины бить ракетами ATACMS вглубь России, пишет РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T15:06
2024-11-18T15:29
специальная военная операция на украине
в мире
дональд трамп
россия
украина
сша
джо байден
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может отменить разрешение действующего главы государства Джо Байдена для Украины бить ракетами ATACMS вглубь России, пишет The Spectator. "Тем не менее, есть все шансы, что Трамп отменит это решение - более того, его лагерь уже обвинил Байдена в попытке "эскалации" конфликта", — говорится в публикации. В статье отмечается, что американские чиновники полагают, что возможность использования ракет для ударов по территории России вряд ли существенно изменит ход конфликта. Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Le Figaro. Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20241118/berbok-1984372413.html
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в мире, дональд трамп, россия, украина, сша, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дональд Трамп, Россия, Украина, США, Джо Байден
СМИ раскрыли стратегию Трампа после разрешения ударов вглубь России

The Spectator: Трамп может отменить разрешение США наносить удары вглубь РФ

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может отменить разрешение действующего главы государства Джо Байдена для Украины бить ракетами ATACMS вглубь России, пишет The Spectator.

"Тем не менее, есть все шансы, что Трамп отменит это решение - более того, его лагерь уже обвинил Байдена в попытке "эскалации" конфликта", — говорится в публикации.
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Бербок отреагировала на разрешение США бить вглубь России
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В статье отмечается, что американские чиновники полагают, что возможность использования ракет для ударов по территории России вряд ли существенно изменит ход конфликта.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Le Figaro.

Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДональд ТрампРоссияУкраинаСШАДжо Байден
 
 
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