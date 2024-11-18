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Трамп не против эскалации конфликта на Украине, считает Миронов - РИА Новости, 18.11.2024
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13:16 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/tramp-1984376479.html
Трамп не против эскалации конфликта на Украине, считает Миронов
Трамп не против эскалации конфликта на Украине, считает Миронов - РИА Новости, 18.11.2024
Трамп не против эскалации конфликта на Украине, считает Миронов
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может быть не против контролируемой эскалации конфликта на Украине для усиления переговорных позиций... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T13:16
2024-11-18T13:16
россия
украина
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дональд трамп
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может быть не против контролируемой эскалации конфликта на Украине для усиления переговорных позиций Владимира Зеленского, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. "Нельзя исключать, что Трамп не против такой контролируемой эскалации, чтобы усилить переговорные позиции Зеленского, а по сути Запада. Мол, давайте мы не будем стрелять по вам, а вы по нам, то есть остановите СВО. Спасти антироссийский режим в Киеве - это главная на сегодня задача для Запада", - сказал Миронов. Он также отметил, что возможные удары по РФ дальнобойными западными ракетами не остановят специальную военную операцию, но приблизят конец киевского режима. "Могут ли такие удары изменить ход СВО и предотвратить поражение киевского режима? Конечно, нет, как не изменили поставки "Хаймарсов", "Абрамсов" и F-16. И на Западе это понимают. Но все равно идут на эскалацию, которая может отвечать интересам самых разных игроков. Например, уходящая администрация Байдена может таким образом оставить тяжелое наследство Трампу, который обещал быстро прекратить конфликт на Украине и якобы готов к переговорам с РФ. Уверен, демократы ради реванша над ним могут поставить США на грань войны с Россией", - добавил лидер эсеров. Парламентарий подчеркнул, что у Запада есть "уникальный шанс" закончить одну локальную войну, а не начинать новую глобальную. По его словам, ни военное, ни дипломатическое давление на Россию не принесут Западу желаемого результата, и у России есть много вариантов для ответа. "Россию и ее народ не напугать ракетами, хоть большой дальности. Мы не пойдем на бессмысленную и опасную заморозку конфликта на Украине. Более того, подобные разрешения киевскому режиму лишь приближают его конец, а возможно, и конец всей ошибочной украинской государственности. Специальная военная операция обязательно закончится нашей победой, как бы не пытались ее отсрочить на Западе", - заключил Миронов. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
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россия, украина, сша, дональд трамп, сергей миронов, владимир зеленский, нато, f-16, выборы президента сша — 2024
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Сергей Миронов, Владимир Зеленский, НАТО, F-16, Выборы президента США — 2024
Трамп не против эскалации конфликта на Украине, считает Миронов

Миронов: Трамп не против контролируемой эскалации конфликта на Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может быть не против контролируемой эскалации конфликта на Украине для усиления переговорных позиций Владимира Зеленского, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Команда Трампа прокомментировала разрешение Киеву бить вглубь России
Вчера, 05:05
"Нельзя исключать, что Трамп не против такой контролируемой эскалации, чтобы усилить переговорные позиции Зеленского, а по сути Запада. Мол, давайте мы не будем стрелять по вам, а вы по нам, то есть остановите СВО. Спасти антироссийский режим в Киеве - это главная на сегодня задача для Запада", - сказал Миронов.
Он также отметил, что возможные удары по РФ дальнобойными западными ракетами не остановят специальную военную операцию, но приблизят конец киевского режима.
"Могут ли такие удары изменить ход СВО и предотвратить поражение киевского режима? Конечно, нет, как не изменили поставки "Хаймарсов", "Абрамсов" и F-16. И на Западе это понимают. Но все равно идут на эскалацию, которая может отвечать интересам самых разных игроков. Например, уходящая администрация Байдена может таким образом оставить тяжелое наследство Трампу, который обещал быстро прекратить конфликт на Украине и якобы готов к переговорам с РФ. Уверен, демократы ради реванша над ним могут поставить США на грань войны с Россией", - добавил лидер эсеров.
Парламентарий подчеркнул, что у Запада есть "уникальный шанс" закончить одну локальную войну, а не начинать новую глобальную. По его словам, ни военное, ни дипломатическое давление на Россию не принесут Западу желаемого результата, и у России есть много вариантов для ответа.
Куда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm ShadowКуда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
Инфографика
"Россию и ее народ не напугать ракетами, хоть большой дальности. Мы не пойдем на бессмысленную и опасную заморозку конфликта на Украине. Более того, подобные разрешения киевскому режиму лишь приближают его конец, а возможно, и конец всей ошибочной украинской государственности. Специальная военная операция обязательно закончится нашей победой, как бы не пытались ее отсрочить на Западе", - заключил Миронов.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
В Госдуме назвали решение по ударам вглубь России ошибочным
Вчера, 11:08
 
РоссияУкраинаСШАДональд ТрампСергей МироновВладимир ЗеленскийНАТОF-16Выборы президента США — 2024
 
 
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