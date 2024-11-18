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Politico: победа Трампа может превратить саммит G20 в какофонию слухов - РИА Новости, 18.11.2024
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10:18 18.11.2024 (обновлено: 10:21 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/tramp-1984339506.html
Politico: победа Трампа может превратить саммит G20 в какофонию слухов
Politico: победа Трампа может превратить саммит G20 в какофонию слухов - РИА Новости, 18.11.2024
Politico: победа Трампа может превратить саммит G20 в какофонию слухов
Победа на президентских выборах в США Дональда Трампа будет широко обсуждаться на предстоящем саммите G20 и рискует превратить его в какофонию слухов, пишет... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T10:18
2024-11-18T10:21
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Победа на президентских выборах в США Дональда Трампа будет широко обсуждаться на предстоящем саммите G20 и рискует превратить его в какофонию слухов, пишет издание Politico со ссылкой на источник. Саммит лидеров G20 стартует в Рио-де-Жанейро в понедельник. Российскую делегацию на нем возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Бразилия как председатель в G20 заявила три основных приоритета: социальная инклюзивность, реформа международных институтов и энергетический переход. "Настоящая тема - это приход Трампа (к власти - ред.)... (саммит - ред.) может стать какофоничной эхокамерой различных (политических - ред.) блоков, полной слухов, где каждый будет слушать только самого себя", - сказал изданию неназванный дипломат из западноевропейской страны. Politico отмечает, что сам Трамп на саммит не приедет, однако его невидимое присутствие будет "маячить на горизонте". "Влияние Трампа действительно заметно: в Ливане новые переговоры о прекращении огня, (канцлер ФРГ Олаф - ред.) Шольц звонит (президенту РФ Владимиру - ред.) Путину. Словно случилось что-то мощное, и мы начинаем видеть ускоряющуюся взрывную волну по всему миру", - считает собеседник издания. Кремль и Берлин 15 ноября сообщили о телефонном разговоре между Путиным и Шольцем, который состоялся по инициативе немецкой стороны. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html
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в мире, сша, россия, рио-де-жанейро (город), дональд трамп, большая двадцатка
В мире, США, Россия, Рио-де-Жанейро (город), Дональд Трамп, Большая двадцатка
Politico: победа Трампа может превратить саммит G20 в какофонию слухов

Politico: победа Трампа будет широко обсуждаться на предстоящем саммите G20

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Победа на президентских выборах в США Дональда Трампа будет широко обсуждаться на предстоящем саммите G20 и рискует превратить его в какофонию слухов, пишет издание Politico со ссылкой на источник.
Саммит лидеров G20 стартует в Рио-де-Жанейро в понедельник. Российскую делегацию на нем возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Бразилия как председатель в G20 заявила три основных приоритета: социальная инклюзивность, реформа международных институтов и энергетический переход.
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Трамп придет — новый порядок наведет
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"Настоящая тема - это приход Трампа (к власти - ред.)... (саммит - ред.) может стать какофоничной эхокамерой различных (политических - ред.) блоков, полной слухов, где каждый будет слушать только самого себя", - сказал изданию неназванный дипломат из западноевропейской страны.
Politico отмечает, что сам Трамп на саммит не приедет, однако его невидимое присутствие будет "маячить на горизонте".
"Влияние Трампа действительно заметно: в Ливане новые переговоры о прекращении огня, (канцлер ФРГ Олаф - ред.) Шольц звонит (президенту РФ Владимиру - ред.) Путину. Словно случилось что-то мощное, и мы начинаем видеть ускоряющуюся взрывную волну по всему миру", - считает собеседник издания.
Кремль и Берлин 15 ноября сообщили о телефонном разговоре между Путиным и Шольцем, который состоялся по инициативе немецкой стороны.
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Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
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В миреСШАРоссияРио-де-Жанейро (город)Дональд ТрампБольшая двадцатка
 
 
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