Politico: победа Трампа может превратить саммит G20 в какофонию слухов
Politico: победа Трампа будет широко обсуждаться на предстоящем саммите G20
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Победа на президентских выборах в США Дональда Трампа будет широко обсуждаться на предстоящем саммите G20 и рискует превратить его в какофонию слухов, пишет издание Politico со ссылкой на источник.
Саммит лидеров G20 стартует в Рио-де-Жанейро в понедельник. Российскую делегацию на нем возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Бразилия как председатель в G20 заявила три основных приоритета: социальная инклюзивность, реформа международных институтов и энергетический переход.
Трамп придет — новый порядок наведет
9 ноября, 08:00
"Настоящая тема - это приход Трампа (к власти - ред.)... (саммит - ред.) может стать какофоничной эхокамерой различных (политических - ред.) блоков, полной слухов, где каждый будет слушать только самого себя", - сказал изданию неназванный дипломат из западноевропейской страны.
Politico отмечает, что сам Трамп на саммит не приедет, однако его невидимое присутствие будет "маячить на горизонте".
Кремль и Берлин 15 ноября сообщили о телефонном разговоре между Путиным и Шольцем, который состоялся по инициативе немецкой стороны.
Штатам готовят опричнину
16 ноября, 08:00
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Мир дал Америке шанс на спасение
9 ноября, 08:00