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Объем торговли Смоленской области с Беларусью составил 220 млрд рублей - РИА Новости, 18.11.2024
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
13:49 18.11.2024 (обновлено: 13:50 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/torgovlya-1984385528.html
Объем торговли Смоленской области с Беларусью составил 220 млрд рублей
Объем торговли Смоленской области с Беларусью составил 220 млрд рублей - РИА Новости, 18.11.2024
Объем торговли Смоленской области с Беларусью составил 220 млрд рублей
Объем торговли Смоленской области и Республики Беларусь составил 220 миллиардов рублей за девять месяцев этого года, что почти на 2,5% выше по сравнению с... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T13:49
2024-11-18T13:50
смоленская область
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Объем торговли Смоленской области и Республики Беларусь составил 220 миллиардов рублей за девять месяцев этого года, что почти на 2,5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. Губернатор вместе с командой прибыл 17 ноября в Минск по приглашению президента Белоруссии Александра Лукашенко, в рамках рабочей программы первым пунктом посещения стал Первый национальный торговый дом. "Смоленская область занимает третье место по торговому обороту с Белоруссией среди всех субъектов РФ, уступая только Москве и Подмосковью. Так, за минувшие девять месяцев объем торговли с братским государством составил более 220 миллиардов рублей, что почти на 2,5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - написал Анохин. В ходе посещения Первого национального торгового дома обсуждались возможности наращивания экономического взаимодействия с белорусскими производителями в сфере пищевой и легкой промышленности. Анохин также поблагодарил президента Белоруссии за приглашение и радушный прием, отметив, что в дальнейшем ожидается насыщенная рабочая программа.
https://ria.ru/20241115/anokhin-1984029594.html
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смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин

Объем торговли Смоленской области с Беларусью составил 220 млрд рублей

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Объем торговли Смоленской области и Республики Беларусь составил 220 миллиардов рублей за девять месяцев этого года, что почти на 2,5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
Губернатор вместе с командой прибыл 17 ноября в Минск по приглашению президента Белоруссии Александра Лукашенко, в рамках рабочей программы первым пунктом посещения стал Первый национальный торговый дом.
"Смоленская область занимает третье место по торговому обороту с Белоруссией среди всех субъектов РФ, уступая только Москве и Подмосковью. Так, за минувшие девять месяцев объем торговли с братским государством составил более 220 миллиардов рублей, что почти на 2,5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - написал Анохин.
В ходе посещения Первого национального торгового дома обсуждались возможности наращивания экономического взаимодействия с белорусскими производителями в сфере пищевой и легкой промышленности.
Анохин также поблагодарил президента Белоруссии за приглашение и радушный прием, отметив, что в дальнейшем ожидается насыщенная рабочая программа.
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