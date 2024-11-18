https://ria.ru/20241118/torgovlya-1984385528.html

Объем торговли Смоленской области с Беларусью составил 220 млрд рублей

Объем торговли Смоленской области с Беларусью составил 220 млрд рублей - РИА Новости, 18.11.2024

Объем торговли Смоленской области с Беларусью составил 220 млрд рублей

Объем торговли Смоленской области и Республики Беларусь составил 220 миллиардов рублей за девять месяцев этого года, что почти на 2,5% выше по сравнению с... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T13:49

2024-11-18T13:49

2024-11-18T13:50

смоленская область

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Объем торговли Смоленской области и Республики Беларусь составил 220 миллиардов рублей за девять месяцев этого года, что почти на 2,5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. Губернатор вместе с командой прибыл 17 ноября в Минск по приглашению президента Белоруссии Александра Лукашенко, в рамках рабочей программы первым пунктом посещения стал Первый национальный торговый дом. "Смоленская область занимает третье место по торговому обороту с Белоруссией среди всех субъектов РФ, уступая только Москве и Подмосковью. Так, за минувшие девять месяцев объем торговли с братским государством составил более 220 миллиардов рублей, что почти на 2,5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - написал Анохин. В ходе посещения Первого национального торгового дома обсуждались возможности наращивания экономического взаимодействия с белорусскими производителями в сфере пищевой и легкой промышленности. Анохин также поблагодарил президента Белоруссии за приглашение и радушный прием, отметив, что в дальнейшем ожидается насыщенная рабочая программа.

https://ria.ru/20241115/anokhin-1984029594.html

смоленская область

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смоленская область, василий анохин