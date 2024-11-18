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Times: США могут не разрешить бить ракетами Storm Shadow вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:10 18.11.2024 (обновлено: 01:36 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/times-1984302150.html
Times: США могут не разрешить бить ракетами Storm Shadow вглубь России
Times: США могут не разрешить бить ракетами Storm Shadow вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
Times: США могут не разрешить бить ракетами Storm Shadow вглубь России
США могут не разрешить Украине применять британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по территории РФ, несмотря на санкционирование президентом США... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T01:10
2024-11-18T01:36
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
джо байден
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. США могут не разрешить Украине применять британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по территории РФ, несмотря на санкционирование президентом США Джо Байденом применения Киевом американских ракет дальнего поражения, утверждает газета Times со ссылкой на источники. Как сообщил в воскресенье ряд влиятельных американских СМИ, администрация Байдена ранее разрешила Украине применять ракеты дальнего действия для ударов по территории России. Издание Figaro при этом выступило с утверждением, что Франция и Великобритания вслед за США также якобы разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений. "Источники на Даунинг-стрит (в правительстве Великобритании - ред.) сказали, что санкционированные Байденом ATACMS имеют отличные от ракет Storm Shadow военные характеристики. Это может означать, что США по-прежнему не разрешат применение Storm Shadow, несмотря на частные запросы правительства", - пишет газета. Times отмечает, что для применения ракет Storm Shadow, разработанных Великобританией, требуются американские технологии, использование которых необходимо предварительно одобрить. Оперативно-тактические ракеты ATACMS могут поражать цели на расстоянии до 300 километров. При этом дальность поражения крылатых ракет Storm Shadow составляет от 250 до 560 километров в зависимости от модификации.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241117/klishas-1984295856.html
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россия
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в мире, россия, украина, сша, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Джо Байден
Times: США могут не разрешить бить ракетами Storm Shadow вглубь России

Times: разрешение США на удары вглубь РФ может не затрагивать Storm Shadow

© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow / SCALP
Ракета Storm Shadow / SCALP - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow / SCALP. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. США могут не разрешить Украине применять британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по территории РФ, несмотря на санкционирование президентом США Джо Байденом применения Киевом американских ракет дальнего поражения, утверждает газета Times со ссылкой на источники.
Как сообщил в воскресенье ряд влиятельных американских СМИ, администрация Байдена ранее разрешила Украине применять ракеты дальнего действия для ударов по территории России. Издание Figaro при этом выступило с утверждением, что Франция и Великобритания вслед за США также якобы разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений.
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
В Совфеде прокомментировали разрешение США на удары ATACMS вглубь России
17 ноября, 23:19
"Источники на Даунинг-стрит (в правительстве Великобритании - ред.) сказали, что санкционированные Байденом ATACMS имеют отличные от ракет Storm Shadow военные характеристики. Это может означать, что США по-прежнему не разрешат применение Storm Shadow, несмотря на частные запросы правительства", - пишет газета.
Times отмечает, что для применения ракет Storm Shadow, разработанных Великобританией, требуются американские технологии, использование которых необходимо предварительно одобрить.
Оперативно-тактические ракеты ATACMS могут поражать цели на расстоянии до 300 километров. При этом дальность поражения крылатых ракет Storm Shadow составляет от 250 до 560 километров в зависимости от модификации.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Байден не затронул тему ударов ATACMS по России на выступлении в Бразилии
17 ноября, 23:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДжо Байден
 
 
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