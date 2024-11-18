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Командира бригады ВСУ заочно обвинили в организации терактов в Крыму - РИА Новости, 18.11.2024
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13:43 18.11.2024 (обновлено: 13:44 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/terakty-1984383976.html
Командира бригады ВСУ заочно обвинили в организации терактов в Крыму
Командира бригады ВСУ заочно обвинили в организации терактов в Крыму - РИА Новости, 18.11.2024
Командира бригады ВСУ заочно обвинили в организации терактов в Крыму
Командир бригады ВСУ Александр Щепцов заочно обвиняется в организации четырех атак с использованием беспилотных катеров в Черном море, в результате которых... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T13:43
2024-11-18T13:44
специальная военная операция на украине
происшествия
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черное море
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Командир бригады ВСУ Александр Щепцов заочно обвиняется в организации четырех атак с использованием беспилотных катеров в Черном море, в результате которых погиб мирный житель, арестовано имущество его родственников в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Следственным комитетом России продолжается расследование уголовного дела по обвинению (заочно) командира 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения вооружённых сил Украины капитана 1-го ранга Александра Щепцова в совершении террористических актов на территории республики Крым", - говорится в сообщении. По данным военных следователей, расследующих дело, с ноября 2023 по март 2024 года Щепцов организовал четыре теракта с использованием беспилотных катеров, начиненных взрывчаткой, на объекты в Крыму и в территориальных водах России в Черном море. В результате этих атак погиб мирный житель, а государству был причинен многомиллионный ущерб. "В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следователя СК России о наложении ареста на имущество… родственников Щепцова, находящееся в республике Крым: земельные участки и коммерческую недвижимость на общую сумму более 19 миллионов рублей", - отмечается в релизе. Доходы от этого имущества использовались для финансирования терроризма и деятельности против безопасности России, утверждают в СК. Щепцов объявлен в межгосударственный розыск и заочно арестован.
https://ria.ru/20241101/prigovor-1981297729.html
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происшествия, россия, черное море, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Черное море, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
Командира бригады ВСУ заочно обвинили в организации терактов в Крыму

СК: командира бригады ВСУ Щепцова заочно обвинили в организации терактов в Крыму

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Командир бригады ВСУ Александр Щепцов заочно обвиняется в организации четырех атак с использованием беспилотных катеров в Черном море, в результате которых погиб мирный житель, арестовано имущество его родственников в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Следственным комитетом России продолжается расследование уголовного дела по обвинению (заочно) командира 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения вооружённых сил Украины капитана 1-го ранга Александра Щепцова в совершении террористических актов на территории республики Крым", - говорится в сообщении.
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По данным военных следователей, расследующих дело, с ноября 2023 по март 2024 года Щепцов организовал четыре теракта с использованием беспилотных катеров, начиненных взрывчаткой, на объекты в Крыму и в территориальных водах России в Черном море. В результате этих атак погиб мирный житель, а государству был причинен многомиллионный ущерб.
"В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следователя СК России о наложении ареста на имущество… родственников Щепцова, находящееся в республике Крым: земельные участки и коммерческую недвижимость на общую сумму более 19 миллионов рублей", - отмечается в релизе.
Доходы от этого имущества использовались для финансирования терроризма и деятельности против безопасности России, утверждают в СК.
Щепцов объявлен в межгосударственный розыск и заочно арестован.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияЧерное мореУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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