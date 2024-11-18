https://ria.ru/20241118/terakty-1984383976.html

Командира бригады ВСУ заочно обвинили в организации терактов в Крыму

Командира бригады ВСУ заочно обвинили в организации терактов в Крыму - РИА Новости, 18.11.2024

Командира бригады ВСУ заочно обвинили в организации терактов в Крыму

Командир бригады ВСУ Александр Щепцов заочно обвиняется в организации четырех атак с использованием беспилотных катеров в Черном море, в результате которых... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T13:43

2024-11-18T13:43

2024-11-18T13:44

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

черное море

украина

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972958207_9:0:1424:796_1920x0_80_0_0_312e32d985b5cf1e72af3c5e95f77b7d.jpg

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Командир бригады ВСУ Александр Щепцов заочно обвиняется в организации четырех атак с использованием беспилотных катеров в Черном море, в результате которых погиб мирный житель, арестовано имущество его родственников в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Следственным комитетом России продолжается расследование уголовного дела по обвинению (заочно) командира 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения вооружённых сил Украины капитана 1-го ранга Александра Щепцова в совершении террористических актов на территории республики Крым", - говорится в сообщении. По данным военных следователей, расследующих дело, с ноября 2023 по март 2024 года Щепцов организовал четыре теракта с использованием беспилотных катеров, начиненных взрывчаткой, на объекты в Крыму и в территориальных водах России в Черном море. В результате этих атак погиб мирный житель, а государству был причинен многомиллионный ущерб. "В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следователя СК России о наложении ареста на имущество… родственников Щепцова, находящееся в республике Крым: земельные участки и коммерческую недвижимость на общую сумму более 19 миллионов рублей", - отмечается в релизе. Доходы от этого имущества использовались для финансирования терроризма и деятельности против безопасности России, утверждают в СК. Щепцов объявлен в межгосударственный розыск и заочно арестован.

https://ria.ru/20241101/prigovor-1981297729.html

https://ria.ru/20240806/krym-1964373439.html

россия

черное море

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, черное море, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины