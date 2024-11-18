https://ria.ru/20241118/svo-1984375952.html

Группировка "Днепр" уничтожила до 70 солдат ВСУ за сутки

Группировка "Днепр" уничтожила до 70 солдат ВСУ за сутки - РИА Новости, 18.11.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 70 солдат ВСУ за сутки

Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 70 военных, шесть станций радиоэлектронной... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T13:14

2024-11-18T13:14

2024-11-18T13:22

специальная военная операция на украине

херсонская область

запорожская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 70 военных, шесть станций радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, уничтожен полевой склад боеприпасов сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 110-й, 118-й механизированных бригад ВСУ, 103-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области, Блактиное, Ольговка и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, четыре автомобиля, шесть станций радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Уничтожен полевой склад боеприпасов",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область , запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)