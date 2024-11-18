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Бойцы "Юга" отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 18.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:11 18.11.2024 (обновлено: 13:34 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/svo-1984375159.html
Бойцы "Юга" отразили две контратаки ВСУ
Бойцы "Юга" отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 18.11.2024
Бойцы "Юга" отразили две контратаки ВСУ
Российская группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад и отразила две контратаки, ВСУ при этом РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T13:11
2024-11-18T13:34
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
северск
курахово
безопасность
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Российская группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад и отразила две контратаки, ВСУ при этом потеряли до 695 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 54-й механизированной, 10-й горно-штурмовой, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Андреевка, Анновка, Дачное и Курахово Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили две контратаки штурмовых групп 46-й аэромобильной бригады ВСУ."Потери противника составили до 695 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, 152 мм гаубица "Мста-Б", четыре 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30 и два 105 мм орудия М119 производства США", - добавили в МО РФ.Также российские военнослужащие уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами.
https://ria.ru/20241118/novoalekseevka-1984374088.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, северск, курахово, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Северск, Курахово, Безопасность
Бойцы "Юга" отразили две контратаки ВСУ

ВСУ потеряли до 695 военных в зоне ответственности "Юга"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Российская группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад и отразила две контратаки, ВСУ при этом потеряли до 695 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 54-й механизированной, 10-й горно-штурмовой, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Андреевка, Анновка, Дачное и Курахово Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, они отразили две контратаки штурмовых групп 46-й аэромобильной бригады ВСУ.
"Потери противника составили до 695 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, 152 мм гаубица "Мста-Б", четыре 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30 и два 105 мм орудия М119 производства США", - добавили в МО РФ.
Также российские военнослужащие уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияСеверскКураховоБезопасность
 
 
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