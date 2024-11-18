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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 18.11.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Украинские формирования потеряли до 135 военнослужащих и пусковую установку РСЗО HIMARS в зоне действий группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T13:10
2024-11-18T13:10
2024-11-18T13:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 135 военнослужащих и пусковую установку РСЗО HIMARS в зоне действий группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение формированиям 33-й механизированной бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 123-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Улаклы, Константинополь и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака формирований 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 135 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 155-мм гаубица М-777 и пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
МО: группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ и заняла более выгодные рубежи