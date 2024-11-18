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Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 18.11.2024
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13:10 18.11.2024 (обновлено: 13:34 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/svo-1984374639.html
Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР
Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 18.11.2024
Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад и отразила три контратаки, потери противника составили до 450... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T13:10
2024-11-18T13:34
специальная военная операция на украине
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
красный лиман
сша
безопасность
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад и отразила три контратаки, потери противника составили до 450 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 60-й, 63-й, 67-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Загрызово, Купянск, Глушковка Харьковской области, Красный Лиман и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены три контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии."Противник потерял до 450 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", 155 мм гаубицу М198 и два 105 мм орудия М119 производства США, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 122 мм гаубицу Д-30", - добавили в Минобороны РФ.Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада с боеприпасами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, красный лиман, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Красный Лиман, США, Безопасность
Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР

ВСУ потеряли до 450 военных в зоне ответственности "Запада"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад и отразила три контратаки, потери противника составили до 450 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 60-й, 63-й, 67-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Загрызово, Купянск, Глушковка Харьковской области, Красный Лиман и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, были отражены три контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии.
"Противник потерял до 450 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", 155 мм гаубицу М198 и два 105 мм орудия М119 производства США, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 122 мм гаубицу Д-30", - добавили в Минобороны РФ.
Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада с боеприпасами.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныКрасный ЛиманСШАБезопасность
 
 
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