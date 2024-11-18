https://ria.ru/20241118/svo-1984374639.html

Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР

Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 18.11.2024

Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад и отразила три контратаки, потери противника составили до 450... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T13:10

2024-11-18T13:10

2024-11-18T13:34

специальная военная операция на украине

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

красный лиман

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад и отразила три контратаки, потери противника составили до 450 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 60-й, 63-й, 67-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Загрызово, Купянск, Глушковка Харьковской области, Красный Лиман и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены три контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии."Противник потерял до 450 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", 155 мм гаубицу М198 и два 105 мм орудия М119 производства США, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 122 мм гаубицу Д-30", - добавили в Минобороны РФ.Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада с боеприпасами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, красный лиман, сша, безопасность